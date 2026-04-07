Как управляют деньгами миллениалы и какие черты для них характерны

Финасовые приоритеты поколений: как относятся к деньгам миллениалы
У каждого поколения есть свои особенности и они по-разному относятся к своим финансам. Например, миллениалам выпало застать экономический кризис в 1990-х годах. Поэтому эти люди, рожденные примерно между 1981—1996 годами, являются активными инвесторами и рационально подходят к своим расходам.
Об этом журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказала финансовый консультант Елена Коник.
Как относятся к деньгам миллениалы
В Украине миллениалы — это львиная часть рабочей силы. Этому поколению, как объяснила Елена Коник, присущи такие черты, как:
Активное использование цифровых сервисов
Онлайн-банкинг, кэшбек-карты, мобильные приложения для планирования бюджета — это привычные инструменты для миллениалов.
Инвестиционный подход
Некоторые представители этого поколения интересуются финансовой грамотностью: депозитами, недвижимостью, частными пенсионными программами.
Ценность впечатлений
Миллениалы предпочитают путешествия, образование и качественный отдых, а не крупные покупки.
Рациональность в расходах
Миллениалы сочетают стабильность и желание жить "в моменте".
"Миллениалы обычно стремятся к балансу: тратить на собственное развитие, но одновременно иметь финансовую подушку и планировать будущее", — рассказала Коник.
Финансовая консультантка отмечает, что миллениалы очень взвешенно тратят свои деньги. Все потому, что они учитывают и накопления, и инвестиции, и расходы на качество жизни.
Читайте Новини.LIVE!