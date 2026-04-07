Как управляют деньгами миллениалы и какие черты для них характерны

Люди и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

У каждого поколения есть свои особенности и они по-разному относятся к своим финансам. Например, миллениалам выпало застать экономический кризис в 1990-х годах. Поэтому эти люди, рожденные примерно между 1981—1996 годами, являются активными инвесторами и рационально подходят к своим расходам.

Об этом журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказала финансовый консультант Елена Коник.

Как относятся к деньгам миллениалы

В Украине миллениалы — это львиная часть рабочей силы. Этому поколению, как объяснила Елена Коник, присущи такие черты, как:

Активное использование цифровых сервисов

Онлайн-банкинг, кэшбек-карты, мобильные приложения для планирования бюджета — это привычные инструменты для миллениалов.

Инвестиционный подход

Некоторые представители этого поколения интересуются финансовой грамотностью: депозитами, недвижимостью, частными пенсионными программами.

Читайте также:

Ценность впечатлений

Миллениалы предпочитают путешествия, образование и качественный отдых, а не крупные покупки.

Рациональность в расходах

Миллениалы сочетают стабильность и желание жить "в моменте".

"Миллениалы обычно стремятся к балансу: тратить на собственное развитие, но одновременно иметь финансовую подушку и планировать будущее", — рассказала Коник.

Финансовая консультантка отмечает, что миллениалы очень взвешенно тратят свои деньги. Все потому, что они учитывают и накопления, и инвестиции, и расходы на качество жизни.

Как рассказывали Новини.LIVE, в начале марта в Украине стартовал процесс декларирования доходов за 2025 год. Граждане задекларировали 32,4 миллиарда гривен доходов. Примечательно, что наибольшее количество миллионеров живет в Киеве. Еще Новини.LIVE писали, какой вариант для пассивного заработка может оказаться лучшим для украинцев. Так, можно воспользоваться инвестицией, которая является самой защищенной от рисков. Известно, куда лучше всего вложить деньги.