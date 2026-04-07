Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Финасовые приоритеты поколений: как относятся к деньгам миллениалы

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 18:00
Как управляют деньгами миллениалы и какие черты для них характерны
Люди и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

У каждого поколения есть свои особенности и они по-разному относятся к своим финансам. Например, миллениалам выпало застать экономический кризис в 1990-х годах. Поэтому эти люди, рожденные примерно между 1981—1996 годами, являются активными инвесторами и рационально подходят к своим расходам.

Об этом журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказала финансовый консультант Елена Коник.

Как относятся к деньгам миллениалы

В Украине миллениалы — это львиная часть рабочей силы. Этому поколению, как объяснила Елена Коник, присущи такие черты, как:

Активное использование цифровых сервисов

Онлайн-банкинг, кэшбек-карты, мобильные приложения для планирования бюджета — это привычные инструменты для миллениалов.

Инвестиционный подход

Некоторые представители этого поколения интересуются финансовой грамотностью: депозитами, недвижимостью, частными пенсионными программами.

Читайте также:

Ценность впечатлений

Миллениалы предпочитают путешествия, образование и качественный отдых, а не крупные покупки.

Рациональность в расходах

Миллениалы сочетают стабильность и желание жить "в моменте".

"Миллениалы обычно стремятся к балансу: тратить на собственное развитие, но одновременно иметь финансовую подушку и планировать будущее", — рассказала Коник.

Финансовая консультантка отмечает, что миллениалы очень взвешенно тратят свои деньги. Все потому, что они учитывают и накопления, и инвестиции, и расходы на качество жизни.

Как рассказывали Новини.LIVE, в начале марта в Украине стартовал процесс декларирования доходов за 2025 год. Граждане задекларировали 32,4 миллиарда гривен доходов. Примечательно, что наибольшее количество миллионеров живет в Киеве. Еще Новини.LIVE писали, какой вариант для пассивного заработка может оказаться лучшим для украинцев. Так, можно воспользоваться инвестицией, которая является самой защищенной от рисков. Известно, куда лучше всего вложить деньги.

деньги расходы финансовая грамотность
Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации