Скільки коштує космічний костюм NASA і чому він такий дорогий

Астронавт у відкритому космосі. Фото: NASA

Космічний скафандр NASA є не просто одягом, а складною системою виживання, де лише шолом може коштувати быльше 300 тисяч доларів. Повний комплект іноді сягає 12 мільйонів через складність і багатошаровий захист. У космосі помилка в одному елементі означає критичний ризик.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інстаграм NASA.

Ціна деталей скафандру

Кожен скафандр працює як автономний модуль з подачею кисню, регуляцією температури і зв’язком.

Ціна деталей скафандру така:

шолом оцінюють приблизно у 300 тисяч доларів;

рукави — 700 000 доларів;

рукавички — теж 700 000 доларів;

16 шарів кевлару — 600 000 доларів;

нагрудний елемент — 1,1 мільйона доларів;

рюкзак життєзабезпечення — 7 мільйонів доларів.

Повна вартість костюма — 12 мільйонів доларів.

Читайте також:

Чому скафандри настільки дорогі

Багатошаровість і резервні системи не розкіш, а вимога. Матеріали витримують вакуум, перепади температур і мікропошкодження. Вартість зростає через тестування і дублювання вузлів.

"У космосі навіть єдиний слабкий компонент може стати різницею між поверненням додому і ніколи не поверненням", — кажуть у NASA.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, скільки коштують команди Формули-1. Найдорожчою командою у "Формулі-1" наразі є Ferrari. Її вартість оцінили у 7,1 мільярдів доларів. Другу позицію займає Mercedes з оціночною вартістю у 6,4 мільярдів доларів.

Також Новини.LIVE писали, що квитки на Євро-2028 будуть доступнішими для вболівальників. Очікується, що найнижчі ціни будуть на рівні 26 фунтів (1 428 гривень). Футбольний турнір відбуватиметься на території двох країн — Великої Британії та Ірландії.