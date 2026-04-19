Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильЖиттяМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірМандриПогодаОлімпіадаLifeСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яСвята1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Життя 12 мільйонів доларів за безпеку: що ховається всередині скафандрів NASA

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 21:15
Скільки коштує космічний костюм NASA і чому він такий дорогий
Астронавт у відкритому космосі. Фото: NASA

Космічний скафандр NASA є не просто одягом, а складною системою виживання, де лише шолом може коштувати быльше 300 тисяч доларів. Повний комплект іноді сягає 12 мільйонів через складність і багатошаровий захист. У космосі помилка в одному елементі означає критичний ризик.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інстаграм NASA.

Ціна деталей скафандру

Кожен скафандр працює як автономний модуль з подачею кисню, регуляцією температури і зв’язком.

Ціна деталей скафандру така:

  • шолом оцінюють приблизно у 300 тисяч доларів;
  • рукави — 700 000 доларів;
  • рукавички — теж 700 000 доларів;
  • 16 шарів кевлару — 600 000 доларів;
  • нагрудний елемент — 1,1 мільйона доларів;
  • рюкзак життєзабезпечення — 7 мільйонів доларів.

Повна вартість костюма — 12 мільйонів доларів.

Чому скафандри настільки дорогі

Багатошаровість і резервні системи не розкіш, а вимога. Матеріали витримують вакуум, перепади температур і мікропошкодження. Вартість зростає через тестування і дублювання вузлів.

"У космосі навіть єдиний слабкий компонент може стати різницею між поверненням додому і ніколи не поверненням", — кажуть у NASA.

NASA космос космонавт
Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації