Главная Жизнь 12 миллионов долларов за безопасность: из чего состоят скафандры NASA

Дата публикации 19 апреля 2026 21:15
Сколько стоит космический костюм NASA и почему он такой дорогой
Астронавт в открытом космосе. Фото: NASA

Космический скафандр NASA является не просто одеждой, а сложной системой выживания, где только шлем может стоить более 300 тысяч долларов. Полный комплект иногда достигает 12 миллионов из-за сложности и многослойной защиты. В космосе ошибка в одном элементе означает критический риск.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на инстаграм NASA.

Цена деталей скафандра

Каждый скафандр работает как автономный модуль с подачей кислорода, регуляцией температуры и связью.

Цена деталей скафандра такова:

  • шлем оценивают примерно в 300 тысяч долларов;
  • рукава — 700 000 долларов;
  • перчатки — тоже 700 000 долларов;
  • 16 слоев кевлара — 600 000 долларов;
  • нагрудный элемент — 1,1 миллиона долларов;
  • рюкзак жизнеобеспечения — 7 миллионов долларов.

Полная стоимость костюма — 12 миллионов долларов.

Почему скафандры настолько дорогие

Многослойность и резервные системы не роскошь, а требование. Материалы выдерживают вакуум, перепады температур и микроповреждения. Стоимость растет из-за тестирования и дублирования узлов.

"В космосе даже единственный слабый компонент может стать разницей между возвращением домой и невозвращением никогда", — говорят в NASA.

Виктория Федорив - Редактор
Виктория Федорив
