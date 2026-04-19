Сколько стоит космический костюм NASA и почему он такой дорогой

Астронавт в открытом космосе. Фото: NASA

Космический скафандр NASA является не просто одеждой, а сложной системой выживания, где только шлем может стоить более 300 тысяч долларов. Полный комплект иногда достигает 12 миллионов из-за сложности и многослойной защиты. В космосе ошибка в одном элементе означает критический риск.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на инстаграм NASA.

Цена деталей скафандра

Каждый скафандр работает как автономный модуль с подачей кислорода, регуляцией температуры и связью.

Цена деталей скафандра такова:

шлем оценивают примерно в 300 тысяч долларов;

рукава — 700 000 долларов;

перчатки — тоже 700 000 долларов;

16 слоев кевлара — 600 000 долларов;

нагрудный элемент — 1,1 миллиона долларов;

рюкзак жизнеобеспечения — 7 миллионов долларов.

Полная стоимость костюма — 12 миллионов долларов.

Почему скафандры настолько дорогие

Многослойность и резервные системы не роскошь, а требование. Материалы выдерживают вакуум, перепады температур и микроповреждения. Стоимость растет из-за тестирования и дублирования узлов.

"В космосе даже единственный слабый компонент может стать разницей между возвращением домой и невозвращением никогда", — говорят в NASA.

