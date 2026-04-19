Сколько стоит космический костюм NASA и почему он такой дорогой

12 миллионов долларов за безопасность: из чего состоят скафандры NASA
Космический скафандр NASA является не просто одеждой, а сложной системой выживания, где только шлем может стоить более 300 тысяч долларов. Полный комплект иногда достигает 12 миллионов из-за сложности и многослойной защиты. В космосе ошибка в одном элементе означает критический риск.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на инстаграм NASA.
Цена деталей скафандра
Каждый скафандр работает как автономный модуль с подачей кислорода, регуляцией температуры и связью.
Цена деталей скафандра такова:
- шлем оценивают примерно в 300 тысяч долларов;
- рукава — 700 000 долларов;
- перчатки — тоже 700 000 долларов;
- 16 слоев кевлара — 600 000 долларов;
- нагрудный элемент — 1,1 миллиона долларов;
- рюкзак жизнеобеспечения — 7 миллионов долларов.
Полная стоимость костюма — 12 миллионов долларов.
Почему скафандры настолько дорогие
Многослойность и резервные системы не роскошь, а требование. Материалы выдерживают вакуум, перепады температур и микроповреждения. Стоимость растет из-за тестирования и дублирования узлов.
"В космосе даже единственный слабый компонент может стать разницей между возвращением домой и невозвращением никогда", — говорят в NASA.
