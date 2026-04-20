10 найкрасивіших парків Польщі: як дістатися та скільки коштують вхідні квитки (фото)

Сади Капіас в Польщі, злоті. Фото: Pixabay, ogrodykapias.pl. Колаж: Новини.LIVE

Польща вже давно стала близькою і зрозумілою для українців: тисячі наших співгромадян живуть і працюють в цій країні, ще більше — регулярно приїжджають у гості або на короткі вікенди. Окрім шопінгу та старовинних центрів міст, у Польщі можна гарно провести час, прогулюючись мальовничими парками, які вражають доглянутістю, історією та атмосферою.

Про 10 найкрасивіших парків Польщі розповіло видання Sestry, передають Новини.LIVE.

Ogrody Kapias

Сади Капіас пропонують відвідувачам понад два десятки тематичних парків і двориків, таких як японський, італійський, листяний, трав’яний, сільський, сад тиші, лабіринт і багато інших. Є парковка, ресторан, буфет, кав’ярня, магазин з рослинами.

Місце розташування: Зимова, 24, Гочалковіце-Здруй, Сілезія.

‍Вартість квитків: вхід вільний.

Сади Капіас. Фото: ogrodykapias.pl

Ботанічний сад Ягеллонського університету

У парку представлено понад 5 000 рослин та дерев з усього світу. Серед них "королем" вважається Ягеллонський дуб, якому понад 230 років.

Читайте також:

Тут же є велика колекція хижих та тропічних рослин, весною розквітають поля незабудок та кульбаб. На території саду часто проходять концерти класичної музики, художні виставки, модні покази.

Місце розташування: Миколи Коперника, 27, Краків.

‍Вартість квитків: стандартний — 22 злотих (≈270 грн), є знижки для школярів та родин.

Ботанічний сад Ягеллонського університету. Фото: krakow.pl

Карпатська стежка садів та історичних будинків

Це місце, де англійський ландшафтний стиль поєднується з елементами французької регулярної геометрії. Тут росте найстаріше в Польщі дерево ґінкго, а також розташовані розарії, декоративні вазони та квіткові композиції.

У теплицях можна побачити тропічні рослини й орхідеї, а алеї прикрашають витончені скульптури.

Місце розташування: Підкарпатське воєводство.

‍Вартість квитків: залежно від локації

Карпатська стежка садів та історичних будинків. Фото: podkarpackie.travel

Ботанічний сад Вроцлавського університету

Один із найстаріших парків у Польщі, де зібрано понад 11 тисяч видів рослин. Тут є тематичні зони — від кактусів до скам’янілих дерев, а кожен сезон приносить нове цвітіння. Весна, літо й осінь змінюють одна одну яскравими фарбами — від магнолій до гортензій і вересу.

Місце розташування: вул. Генріка Сенкевича, 23, Вроцлав.

‍Вартість квитків: стандартний — 30 злотих (≈370 грн), є знижки для школярів та родин.

Ботанічний сад Вроцлавського університету. Фото: pozwiedzane.pl

Чарівні сади

Великий сенсорний парк, де ростуть мільйони квітів, включно з унікальними сортами тюльпанів. Тут поєднуються кольори, аромати та природні текстури — від піску до води й каменю. Простір створений так, щоб задіяти всі відчуття: від прогулянок босоніж до слухання струмків.

Місце розташування: Trzcianki 92, Яновець, Люблінське воєводство.

‍Вартість квитків: стандартний — 109 злотих (≈1 350 грн).

Чарівні сади. Фото: magiczneogrody.com

Королівські Лазенки

Один із найвідоміших парків Польщі з палацом на воді, амфітеатром і історичними садами. Тут проходять концерти просто неба біля пам’ятника Шопену. Атмосферу доповнюють старовинні алеї, галереї та романтичні куточки для прогулянок.

Місце розташування: Агрикола, 1, Варшава.

‍Вартість квитків: вхід вільний.

Королівські Лазенки. Фото: lazienki-krolewskie.pl

Аркадія Гелени Радзивілл

Романтичний парк-музей, створений як ідеал гармонії природи й мистецтва. Тут зібрані античні скульптури, середньовічні елементи та архітектурні композиції. Усе це формує атмосферу казкового, майже міфічного простору.

Місце розташування: Ліпова, 35, Неборів, Лодзьке воєводство.

‍Вартість квитків: парк та палац — 30 злотих (≈365 грн), пільговий квиток — 20 злотих (≈245 грн).

Аркадія Гелени Радзивілл. Фото: atrakcjedzieciece.pl

Войславицький дендропарк

Місце для повного перезавантаження серед природи. Тут є тематичні сади, водойми, альтанки та зони, що нагадують ліс чи гірський пейзаж. Простір облаштований для відпочинку: є місця для пікніків, прогулянок і навіть сімейного дозвілля.

Місце розташування: Wojsławice 2, Niemcza, Нижньосілезьке воєводство.

‍Вартість квитків: стандартний — 30 злотих (≈370 грн), є знижки для школярів та родин.

Войславицький дендропарк. Фото: uwr.edu.pl

Хортулюс Добжиця

Комплекс із десятків тематичних садів на одній території. Навесні тут розквітають тисячі тюльпанів, нарцисів і гіацинтів, створюючи яскраві квіткові панорами. Кожна зона має власний стиль і композицію, що робить прогулянку різноманітною.

Місце розташування: Добжица, 76, Добжица, Західнопоморське воєводство.

‍Вартість квитків: стандартний — 30-90 злотих (≈370-1 100 грн).

Хортулюс Добжиця. Фото: szef-kuchni.com.pl

Олівський парк

Один із найкрасивіших міських парків країни. Тут є мальовничі ставки, містки, пагорби та доглянуті алеї. Окрім природи, відвідувачі можуть побачити сучасну скульптуру та мистецькі інсталяції.

Місце розташування: Абат Яцек Рибінський, Гданськ.

‍Вартість квитків: вхід вільний.

Олівський парк. Фото: inyourpocket.com

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась