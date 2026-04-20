10 самых красивых парков Польши: как добраться и сколько стоят входные билеты (фото)

Польша уже давно стала близкой и понятной для украинцев: тысячи наших сограждан живут и работают в этой стране, еще больше — регулярно приезжают в гости или на короткие уикенды. Кроме шопинга и старинных центров городов, в Польше можно хорошо провести время, прогуливаясь по живописным паркам, которые поражают ухоженностью, историей и атмосферой.

Сады Капиас

Сады Капиас предлагают посетителям более двух десятков тематических парков и двориков, таких как японский, итальянский, лиственный, травяной, сельский, сад тишины, лабиринт и многие другие. Есть парковка, ресторан, буфет, кофейня, магазин с растениями.

Местоположение: Зимняя, 24, Гочалковице-Здруй, Силезия.

Стоимость билетов: вход свободный.

Сады Капиас. Фото: ogrodykapias.pl

Ботанический сад Ягеллонского университета

В парке представлено более 5 000 растений и деревьев со всего мира. Среди них "королем" считается Ягеллонский дуб, которому более 230 лет.

Здесь же есть большая коллекция хищных и тропических растений, весной расцветают поля незабудок и одуванчиков. На территории сада часто проходят концерты классической музыки, художественные выставки, модные показы.

Местоположение: Николая Коперника, 27, Краков.

Стоимость билетов: стандартный — 22 злотых (≈270 грн), есть скидки для школьников и семей.

Ботанический сад Ягеллонского университета. Фото: krakow.pl

Карпатская тропа садов и исторических домов

Это место, где английский ландшафтный стиль сочетается с элементами французской регулярной геометрии. Здесь растет самое старое в Польше дерево гинкго, а также расположены розарии, декоративные вазоны и цветочные композиции.

В теплицах можно увидеть тропические растения и орхидеи, а аллеи украшают изящные скульптуры.

Место расположения: Подкарпатское воеводство.

Стоимость билетов: в зависимости от локации.

Карпатская тропа садов и исторических домов. Фото: podkarpackie.travel

Ботанический сад Вроцлавского университета

Один из старейших парков в Польше, где собрано более 11 тысяч видов растений. Здесь есть тематические зоны — от кактусов до окаменелых деревьев, а каждый сезон приносит новое цветение. Весна, лето и осень сменяют друг друга яркими красками - от магнолий до гортензий и вереска.

Место расположения: ул. Генрика Сенкевича, 23, Вроцлав.

Стоимость билетов: стандартный — 30 злотых (≈370 грн), есть скидки для школьников и семей.

Ботанический сад Вроцлавского университета. Фото: pozwiedzane.pl

Волшебные сады

Большой сенсорный парк, где растут миллионы цветов, включая уникальные сорта тюльпанов. Здесь сочетаются цвета, ароматы и природные текстуры — от песка до воды и камня. Пространство создано так, чтобы задействовать все ощущения: от прогулок босиком до слушания ручьев.

Местоположение: Trzcianki 92, Яновец, Люблинское воеводство.

Стоимость билетов: стандартный — 109 злотых (≈1 350 грн).

Волшебные сады. Фото: magiczneogrody.com

Королевские Лазенки

Один из самых известных парков Польши с дворцом на воде, амфитеатром и историческими садами. Здесь проходят концерты под открытым небом возле памятника Шопену. Атмосферу дополняют старинные аллеи, галереи и романтические уголки для прогулок.

Местоположение: Агрикола, 1, Варшава.

Стоимость билетов: вход свободный.

Королевские Лазенки. Фото: lazienki-krolewskie.pl

Аркадия Хелены Радзивилл

Романтический парк-музей, созданный как идеал гармонии природы и искусства. Здесь собраны античные скульптуры, средневековые элементы и архитектурные композиции. Все это формирует атмосферу сказочного, почти мифического пространства.

Местоположение: Липова, 35, Неборов, Лодзинское воеводство.

Стоимость билетов: парк и дворец — 30 злотых (≈365 грн), льготный билет — 20 злотых (≈245 грн).

Аркадия Хелены Радзивилл. Фото: atrakcjedzieciece.pl

Войславицкий дендропарк

Место для полной перезагрузки среди природы. Здесь есть тематические сады, водоемы, беседки и зоны, напоминающие лес или горный пейзаж. Пространство обустроено для отдыха: есть места для пикников, прогулок и даже семейного досуга.

Местоположение: Wojsławice 2, Niemcza, Нижнесилезское воеводство.

Стоимость билетов: стандартный — 30 злотых (≈370 грн), есть скидки для школьников и семей.

Войславицкий дендропарк. Фото: uwr.edu.pl

Хортулюс Добжица

Комплекс из десятков тематических садов на одной территории. Весной здесь расцветают тысячи тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, создавая яркие цветочные панорамы. Каждая зона имеет собственный стиль и композицию, что делает прогулку разнообразной.

Местоположение: Добжица, 76, Добжица, Западнопоморское воеводство.

Стоимость билетов: стандартный — 30-90 злотых (≈370-1 100 грн).

Хортулюс Добжица. Фото: szef-kuchni.com.pl

Оливский парк

Один из самых красивых городских парков страны. Здесь есть живописные пруды, мостики, холмы и ухоженные аллеи. Кроме природы, посетители могут увидеть современную скульптуру и художественные инсталляции.

Местоположение: Аббат Яцек Рыбинский, Гданьск.

Стоимость билетов: вход свободный.

Оливский парк. Фото: inyourpocket.com

