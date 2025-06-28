Військовим, що звільняються зі служби в ЗСУ, доступний широкий перелік грошових виплат

Гроші в кишені у військового. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Попри складну воєнну ситуацію в Україні, законодавство передбачає певні підстави для звільнення військовослужбовців зі служби. Після демобілізації вони мають право на отримання державних виплат, які забезпечують стабільний перехід до цивільного життя.

Про особливості виплат повідомляє АрміяInform.

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Компенсація за неотримане речове майно

Військовослужбовці (крім строковиків та курсантів) мають право на компенсацію за неотримане речове майно, яке належить їм за умовами служби. Для отримання компенсації необхідно подати рапорт командиру частини з довідкою про вартість неотриманого майна, виданою речовою службою.

Одноразова грошова допомога при звільненні

Законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачена виплата одноразової грошової допомоги, розмір якої залежить від підстав звільнення та тривалості служби.

Наприклад, військовослужбовці, які звільняються за станом здоров’я або після полону (крім строковиків), отримують 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби.

Військовослужбовці, які відслужили понад 10 років та звільнюються за сімейними обставинами або іншими поважними причинами, також отримують 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби.

Допомога призваним під час мобілізації

Військовослужбовці, які були призвані на військову службу під час мобілізації, особливого періоду або за призовом резервістів в особливий період, отримують одноразову допомогу в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожен повний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення.

Компенсація за невикористану відпустку

Військовослужбовці, які звільняються, отримують компенсацію за всі невикористані дні основної щорічної та додаткової відпустки, незалежно від підстав звільнення.

Грошова допомога на оздоровлення

Якщо військовослужбовець до звільнення не отримав грошову допомогу на оздоровлення, яка виплачується щорічно, то її мають виплатити під час звільнення.

Матеріальна допомога для соціально-побутових питань

Військовослужбовцям раз на рік може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Якщо військовослужбовець, який звільняється, мав підстави для виплати такої допомоги, але не отримав її, може розраховувати на її виплату під час звільнення.

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