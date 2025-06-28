Военным, увольняющимся со службы в ВСУ, доступен широкий перечень денежных выплат

Деньги в кармане у военного. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Несмотря на сложную военную ситуацию в Украине, законодательство предусматривает определенные основания для увольнения военнослужащих со службы. После демобилизации они имеют право на получение государственных выплат, которые обеспечивают стабильный переход к гражданской жизни.

Об особенностях выплат сообщает АрмияInform.

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Компенсация за неполученное вещевое имущество

Военнослужащие (кроме срочников и курсантов) имеют право на компенсацию за неполученное вещевое имущество, которое принадлежит им по условиям службы. Для получения компенсации необходимо подать рапорт командиру части со справкой о стоимости неполученного имущества, выданной вещевой службой.

Единовременная денежная помощь при увольнении

Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусмотрена выплата единовременной денежной помощи, размер которой зависит от оснований увольнения и продолжительности службы.

Например, военнослужащие, которые увольняются по состоянию здоровья или после плена (кроме срочников), получают 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный год службы.

Военнослужащие, которые отслужили более 10 лет и увольняются по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, также получают 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный год службы.

Помощь призванным во время мобилизации

Военнослужащие, которые были призваны на военную службу по мобилизации, особого периода или по призыву резервистов в особый период, получают единовременное пособие в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного обеспечения.

Компенсация за неиспользованный отпуск

Военнослужащие, которые увольняются, получают компенсацию за все неиспользованные дни основного ежегодного и дополнительного отпуска, независимо от оснований увольнения.

Денежная помощь на оздоровление

Если военнослужащий до увольнения не получил денежную помощь на оздоровление, которая выплачивается ежегодно, то ее должны выплатить при увольнении.

Материальная помощь для социально-бытовых вопросов

Военнослужащим раз в год может предоставляться материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов. Если военнослужащий, который увольняется, имел основания для выплаты такой помощи, но не получил ее, может рассчитывать на ее выплату при увольнении.

Ранее сообщалось, что для украинских защитников продолжает действовать национальная программа поддержки "Плюсы". Она позволяет получить скидки на товары и услуги.

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