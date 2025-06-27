Квитки, спорядження, пальне — які знижки доступні військовим в “Армія+”

Військовослужбовці на Майдані Незалежності. Фото: УНІАН

Для українських захисників продовжує діяти національна програма підтримки "Плюси", яка доступна в застосунку "Армія+". Вона дозволяє військовослужбовцям отримати знижки на товари та послуги від вітчизняних виробників та бізнесів.

Що наразі доступно в застосунку та як отримати знижки, розповіло онлайн-медіа Міністерства оборони України "АрміяInform".

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Амуніція та аксесуари

Інтернет-магазин ROZETKA надає захисникам до 30% знижки на амуніцію, такмед, техніку, автотовари та інші речі. Пропозицію на кожен товар можна побачити на акційному сайті. Щоб отримати знижку, необхідно згенерувати промокод та ввести його під час оплати товару у кошику.

Мережа військових магазинів Ukramor надає військовослужбовцям 10% знижки на усі товари — від форми до спорядження та аксесуарів. Згенерований промокод треба використати до кінця місяця або фізично у магазинах компанії, або під час онлайн замовлень.

Їжа та пальне на АЗС

Мережа заправок UKRNAFTA надає захисникам такі знижки:

бензин — 3 грн за кожен літр;

дизель — 3 грн/літр;

газ — 50 копійок/літр;

їжа на заправках — 30%.

На місяць з такою знижкою можна купити до 200 літрів пального. Максимальна сума знижки на місяць — 2 000 тис. гривень.

На заправках WOG військовослужбовці можуть економити 6 гривень на кожному літрі бензину чи дизелю та 2,5 гривні на кожному літрі газу. Також є знижка у 20% на їжу та напої у WOG KAFE і 10% на товари у WOG MARKET.

На заправках мережі ОККО для військових діють знижки на бензин та дизель — 6 грн на кожному літрі. Газ можна придбати зі знижкою 2,5 грн на кожному літрі.

Максимальний обсяг пального на місяць зі знижкою — 200 літрів. Коли ліміт закінчується, то за QR-кодом діятиме знижка — 1 грн на літр бензину та дизелю, 0,75 грн на літр газу.

Також є знижка у 20% на меню кафе та ресторану ОККО і 10% на товари у магазині.

Для отримання знижок на касах АЗК необхідно пред'являти штрихкод, згенерований у застосунку "Армія+".

Квитки на потяги Укрзалізниці

Захисники можуть купити до 4 квитків зі спеціального резерву Укрзалізниці, призначеного виключно для військових. Пропозиція доступна в застосунку "Армія+".

Термін — від 5 діб до 6 годин до відправлення, якщо квитків на звичайні місця немає. Пропозиція стосується поїздів з\до міст, наближених до зони бойових дій.

Квитки в кіно

Двічі на місяць військовослужбовці можуть купувати через застосунок (згенерувавши штрихкод) квитки до кінотеатрів Multiplex за спеціальною ціною — 60 гривень.

Пропозиція розповсюджується на усі сеанси, але лише на стандартні місця категорії Good. Крім того, штрихкоди не діють в столичних кінотеатрах в ТРЦ ЦУМ та ТРЦ "Караван".

Відправлення посилок

Нова пошта, яка є одним з перших партнерів програми "Плюси", розширила послуги для військових. Раніше захисники могли раз на місяць відправляти посилку за 1 гривню. А зараз можна генерувати до 3 штрихкодів на місяць й відправляти до 3 посилок.

Географія послуги також розширилася — наразі вона працює в Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Раніше ми писали, що військовослужбовці Збройних сил України можуть отримати пільги на комунальні послуги, зокрема, знижку на квартирну плату. Але необхідно дотримуватися норм законодавства щодо загальної площі житла, на яке буде оформлена знижка.

Також дізнавайтеся, як хочуть змінити умови кредитування військових.