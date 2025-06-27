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Главная Экономика Билеты, топливо и не только — какие скидки доступны военным

Билеты, топливо и не только — какие скидки доступны военным

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 11:10
Билеты, снаряжение, топливо — какие скидки доступны военным в "Армия+"
Военнослужащие на Майдане Независимости. Фото: УНИАН
Ключові моменти Амуниция и аксессуары Еда и топливо на АЗС Билеты на поезда Укрзализныци Билеты в кино Отправка посылок

Для украинских защитников продолжает действовать национальная программа поддержки "Плюсы", которая доступна в приложении "Армия+". Она позволяет военнослужащим получить скидки на товары и услуги от отечественных производителей и бизнесов.

Что сейчас доступно в приложении и как получить скидки, рассказало онлайн-медиа Министерства обороны Украины "АрмияInform".

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Амуниция и аксессуары

Интернет-магазин ROZETKA предоставляет защитникам до 30% скидки на амуницию, такмед, технику, автотовары и другие вещи. Предложение на каждый товар можно увидеть на акционном сайте. Чтобы получить скидку, необходимо сгенерировать промокод и ввести его при оплате товара в корзине.

Сеть военных магазинов Ukramor предоставляет военнослужащим 10% скидки на все товары — от формы до снаряжения и аксессуаров. Сгенерированный промокод надо использовать до конца месяца или физически в магазинах компании, или во время онлайн заказов.

Еда и топливо на АЗС

Сеть заправок UKRNAFTA предоставляет защитникам такие скидки:

  • бензин — 3 грн за каждый литр;
  • дизель — 3 грн/литр;
  • газ — 50 копеек/литр;
  • еда на заправках — 30%.

В месяц с такой скидкой можно купить до 200 литров топлива. Максимальная сумма скидки в месяц — 2 000 тыс. гривен.

На заправках WOG военнослужащие могут экономить 6 гривен на каждом литре бензина или дизеля и 2,5 гривны на каждом литре газа. Также есть скидка в 20% на еду и напитки в WOG KAFE и 10% на товары в WOG MARKET.

На заправках сети ОККО для военных действуют скидки на бензин и дизель — 6 грн на каждом литре. Газ можно приобрести со скидкой 2,5 грн на каждом литре.

Максимальный объем топлива в месяц со скидкой — 200 литров. Когда лимит заканчивается, то по QR-коду будет действовать скидка — 1 грн на литр бензина и дизеля, 0,75 грн на литр газа.

Также есть скидка в 20% на меню кафе и ресторана ОККО и 10% на товары в магазине.

Для получения скидок на кассах АЗК необходимо предъявлять штрихкод, сгенерированный в приложении "Армия+".

Билеты на поезда Укрзализныци

Защитники могут купить до 4 билетов из специального резерва Укрзализныци, предназначенного исключительно для военных. Предложение доступно в приложении "Армия+".

Срок — от 5 суток до 6 часов до отправления, если билетов на обычные места нет. Предложение касается поездов из\в города, приближенные к зоне боевых действий.

Билеты в кино

Дважды в месяц военнослужащие могут покупать через приложение (сгенерировав штрихкод) билеты в кинотеатры Multiplex по специальной цене — 60 гривен.

Предложение распространяется на все сеансы, но только на стандартные места категории Good. Кроме того, штрих-коды не действуют в столичных кинотеатрах в ТРЦ ЦУМ и ТРЦ "Караван".

Отправка посылок

Новая почта, которая является одним из первых партнеров программы "Плюсы", расширила услуги для военных. Ранее защитники могли раз в месяц отправлять посылку за 1 гривну. А сейчас можно генерировать до 3 штрих-кодов в месяц и отправлять до 3 посылок.

География услуги также расширилась — сейчас она работает в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Ранее мы писали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получить льготы на коммунальные услуги, в частности, скидку на квартирную плату. Но необходимо соблюдать нормы законодательства относительно общей площади жилья, на которое будет оформлена скидка.

Также узнавайте, как хотят изменить условия кредитования военных.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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