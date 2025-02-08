Виплати під час звільнення із ЗСУ - виплати для звільнених мобілізованих

Звільнення мобілізованих — на які виплати вони мають право
Одноразову грошову допомогу при звільненні з лав ЗСУ мають не тільки контрактники чи кадрові військові, але і мобілізовані громадяни. Втім, розмір цієї допомоги відрізняється від виплати для інших категорій військових.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Виплата при звільненні мобілізованих
Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право на одноразову грошову допомогу під час процесу звільнення з армії.
Цю виплату отримують, зокрема, і ті військовослужбовці, які були мобілізовані до ЗСУ під час дії воєнного стану.
Але виплати для них відрізняються від тих коштів, які отримають інші військовослужбовці.
Розмір виплати мобілізованим після служби в ЗСУ
Одноразова грошова допомога для звільнених з військової служби громадян, які були мобілізовані до ЗСУ, становить 4 відсотки місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби.
Разом з тим, ця виплата не може були меншою 25 відсотків місячного грошового забезпечення без урахування винагород.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військових може отримати підйомну допомогу.
Додамо, ми повідомляли про п’ять чинників, які впливають на розмір грошового забезпечення ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!