Виплати під час звільнення із ЗСУ - виплати для звільнених мобілізованих

Мобілізований військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

Одноразову грошову допомогу при звільненні з лав ЗСУ мають не тільки контрактники чи кадрові військові, але і мобілізовані громадяни. Втім, розмір цієї допомоги відрізняється від виплати для інших категорій військових.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплата при звільненні мобілізованих

Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право на одноразову грошову допомогу під час процесу звільнення з армії.

Цю виплату отримують, зокрема, і ті військовослужбовці, які були мобілізовані до ЗСУ під час дії воєнного стану.

Але виплати для них відрізняються від тих коштів, які отримають інші військовослужбовці.

Розмір виплати мобілізованим після служби в ЗСУ

Одноразова грошова допомога для звільнених з військової служби громадян, які були мобілізовані до ЗСУ, становить 4 відсотки місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби.

Разом з тим, ця виплата не може були меншою 25 відсотків місячного грошового забезпечення без урахування винагород.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військових може отримати підйомну допомогу.

Додамо, ми повідомляли про п’ять чинників, які впливають на розмір грошового забезпечення ЗСУ.