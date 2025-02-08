Выплаты при увольнении из ВСУ - выплаты для уволенных мобилизованных

Увольнение мобилизованных — на какие выплаты они имеют право
Единовременную денежную помощь при увольнении из рядов ВСУ имеют не только контрактники или кадровые военные, но и мобилизованные граждане. Впрочем, размер этой помощи отличается от выплаты для других категорий военных.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплата при увольнении мобилизованных
Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на единовременную денежную помощь во время процесса увольнения из армии.
Эту выплату получают, в частности, и те военнослужащие, которые были мобилизованы в ВСУ во время действия военного положения.
Но выплаты для них отличаются от тех средств, которые получат другие военнослужащие.
Размер выплаты мобилизованным после службы в ВСУ
Единовременная денежная помощь для уволенных с военной службы граждан, которые были мобилизованы в ВСУ, составляет 4 процента месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы.
Вместе с тем, эта выплата не может были меньше 25 процентов месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений.
Напомним, мы ранее писали о том, кто из военных может получить подъемную помощь.
Добавим, мы сообщали о пяти факторах, которые влияют на размер денежного обеспечения ВСУ.
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