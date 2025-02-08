Выплаты при увольнении из ВСУ - выплаты для уволенных мобилизованных

Мобилизованный военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Единовременную денежную помощь при увольнении из рядов ВСУ имеют не только контрактники или кадровые военные, но и мобилизованные граждане. Впрочем, размер этой помощи отличается от выплаты для других категорий военных.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплата при увольнении мобилизованных

Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на единовременную денежную помощь во время процесса увольнения из армии.

Эту выплату получают, в частности, и те военнослужащие, которые были мобилизованы в ВСУ во время действия военного положения.

Но выплаты для них отличаются от тех средств, которые получат другие военнослужащие.

Размер выплаты мобилизованным после службы в ВСУ

Единовременная денежная помощь для уволенных с военной службы граждан, которые были мобилизованы в ВСУ, составляет 4 процента месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы.

Вместе с тем, эта выплата не может были меньше 25 процентов месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военных может получить подъемную помощь.

Добавим, мы сообщали о пяти факторах, которые влияют на размер денежного обеспечения ВСУ.