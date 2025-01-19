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Звільнення із ЗСУ за власним бажанням — чи є виплати

19 січня 2025 06:54
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати під час звільнення з ЗСУ за власним бажанням — коли можна отримати
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: hromadske.radio
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Право на виплати під час звільнення із ЗСУ за власним бажанням має одна категорія військовослужбовців. Це іноземці та особи без громадянства, які служили за контрактом.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати під час звільнення

Військовослужбовці, які звільняються з лав Збройних сил України, мають право на одноразову виплату.

Це стосується тих військових, які звільняються:

  • за станом здоров’я;
  • у зв’язку із закінченням строку контракту;
  • за віком;
  • у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту командуванням тощо.

Хто має право на гроші за звільнення за власним бажанням

Одна категорія військовослужбовців ЗСУ має право звільнитися з армії за власним бажанням — і при цьому отримати відповідні виплати.

Це іноземці та особи без громадянства, які служать в Збройних силах України за контрактом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати отримує військовослужбовець під час звільнення з лав Збройних сил України.

Також ми повідомляли про те, які причини для звільнення з лав ЗСУ є чинними під час війни.

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