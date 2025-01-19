Виплати під час звільнення з ЗСУ за власним бажанням — коли можна отримати

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: hromadske.radio

Право на виплати під час звільнення із ЗСУ за власним бажанням має одна категорія військовослужбовців. Це іноземці та особи без громадянства, які служили за контрактом.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати під час звільнення

Військовослужбовці, які звільняються з лав Збройних сил України, мають право на одноразову виплату.

Це стосується тих військових, які звільняються:

за станом здоров’я;

у зв’язку із закінченням строку контракту;

за віком;

у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту командуванням тощо.

Хто має право на гроші за звільнення за власним бажанням

Одна категорія військовослужбовців ЗСУ має право звільнитися з армії за власним бажанням — і при цьому отримати відповідні виплати.

Це іноземці та особи без громадянства, які служать в Збройних силах України за контрактом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати отримує військовослужбовець під час звільнення з лав Збройних сил України.

Також ми повідомляли про те, які причини для звільнення з лав ЗСУ є чинними під час війни.