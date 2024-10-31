Звільнення із ЗСУ під час війни - увесь список причин

Звільнення військовослужбовця ЗСУ в запас. Фото: "Укрінформ"

Військовослужбовці ЗСУ мають право звільнитися з армії після досягнення граничного віку перебування на службі. Крім того, існує низка інших причин, зокрема, стан здоров’я, засудження чи звільнення з полону.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовці, які проходять службу в Збройних силах України, мають право звільнитися з лав ЗСУ за певних підстав.

Однією із найочевидніших причин для звільнення є досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Інші причини для звільнення із лав ЗСУ

Крім того, існують інші причини, які дозволяють військовому звільнитися із ЗСУ навіть під час дії воєнного стану.

Це:

стан здоров’я;

засудження громадянина;

поважні сімейні обставини;

звільнення з полону;

скорочення штатів (для осіб вищого офіцерського складу);

призначення на посади в системі судової влади.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати надаються військовим після звільнення з лав ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, як проходить процес звільнення з армії за станом здоров’я.