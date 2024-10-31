Увольнение из ВСУ во время войны - весь список причин

Увольнение военнослужащего ВСУ в запас. Фото: "Укрінформ"

Военнослужащие ВСУ имеют право уволиться из армии по достижении предельного возраста пребывания на службе. Кроме того, существует ряд других причин, в частности, состояние здоровья, осуждение или освобождение из плена.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право уволиться из рядов ВСУ по определенным основаниям.

Одной из наиболее очевидных причин для увольнения является достижение предельного возраста пребывания на военной службе.

Другие причины для увольнения из рядов ВСУ

Кроме того, существуют другие причины, позволяющие военному уволиться из ВСУ, даже во время действия военного положения.

Это:

состояние здоровья;

осуждение гражданина;

серьезные семейные обстоятельства;

освобождение из плена;

сокращение штатов (для лиц высшего офицерского состава);

назначение на должности в системе судебной власти.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты предоставляются военным после увольнения из рядов ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, как проходит процесс увольнения из армии по состоянию здоровья.