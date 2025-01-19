Выплаты при увольнении из ВСУ по собственному желанию — когда можно получить

Увольнение из ВСУ по собственному желанию — есть ли выплаты
Право на выплаты при увольнении из ВСУ по собственному желанию имеет одна категория военнослужащих. Это иностранцы и лица без гражданства, которые служили по контракту.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплаты при увольнении
Военнослужащие, которые увольняются из рядов Вооруженных сил Украины, имеют право на единовременную выплату.
Это касается тех военных, которые увольняются:
- по состоянию здоровья;
- в связи с окончанием срока контракта;
- по возрасту;
- в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием и т.д.
Кто имеет право на деньги за увольнение по собственному желанию
Одна категория военнослужащих ВСУ имеет право уволиться из армии по собственному желанию — и при этом получить соответствующие выплаты.
Это иностранцы и лица без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины по контракту.
Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получает военнослужащий при увольнении из рядов Вооруженных сил Украины.
Также мы сообщали о том, какие причины для увольнения из рядов ВСУ действуют во время войны.
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