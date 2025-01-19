Выплаты при увольнении из ВСУ по собственному желанию — когда можно получить

Военнослужащие ВСУ. Фото: hromadske.radio

Право на выплаты при увольнении из ВСУ по собственному желанию имеет одна категория военнослужащих. Это иностранцы и лица без гражданства, которые служили по контракту.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты при увольнении

Военнослужащие, которые увольняются из рядов Вооруженных сил Украины, имеют право на единовременную выплату.

Это касается тех военных, которые увольняются:

по состоянию здоровья;

в связи с окончанием срока контракта;

по возрасту;

в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием и т.д.

Кто имеет право на деньги за увольнение по собственному желанию

Одна категория военнослужащих ВСУ имеет право уволиться из армии по собственному желанию — и при этом получить соответствующие выплаты.

Это иностранцы и лица без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины по контракту.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получает военнослужащий при увольнении из рядов Вооруженных сил Украины.

Также мы сообщали о том, какие причины для увольнения из рядов ВСУ действуют во время войны.