Кредити для учасників бойових дій - як отримати знижку

Військові мають право на знижки за пільговим кредитом на вищу освіту. Фото: 5 ОВМБр, Facebook НАУКМА. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовці, які брали безпосередню участь у бойових діях на фронтах російсько-української війни, можуть отримати кредит на здобуття вищої освіти. Крім того, цей кредит може бути серйозно зменшений через певні сімейні обставини.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Реклама

Читайте також:

Пільги для УБД

Українські військовослужбовці, які перебувають у зоні воєнних дій і беруть безпосередню участь у захисті Батьківщини, мають право на спеціальний статус – учасник бойових дій. Учасники бойових дій, як визначає закон, забезпечуються державою різноманітними пільгами.

Серед таких пільг є і отримання вищої освіти на пільгових умовах. Це може бути, зокрема, повністю безкоштовне навчання в рамках визначених державою квот.

Якщо ж спеціальність, обрана учасником бойових дій, не підпадає під квоти, він може отримати кредит на сплату вартості навчання на пільгових умовах. Втім, навіть ця сума може бути зменшена за певних обставин.

Знижка за кредитом та списані відсотки

У Міністерстві оборони України пояснили, як ветеран війни може зменшити розмір виплати за кредитом на навчання. Це залежить від сімейного стану учасника бойових дій, зокрема, від кількості дітей.

Сам факт наявності у військовослужбовця, який брав участь у війні, дітей, скасовує відсотки за кредитом. "Лише сам кредит без відсотків ви зможете оплачувати, якщо маєте одну дитину", — пояснили у військовому відомстві.

Якщо у учасника бойових дій двоє дітей — він отримує, крім скасування відсотків за кредитом, ще і знижку в розмірі 25% на основний розмір кредиту. Якщо ж ветеран війни є багатодітним батьком — держава списує йому 50% кредиту і усі відсотки за ним.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які кредити на освіту надаються учасникам бойових дій.

Учасники бойових дій можуть отримати довгостроковий кредит на отримання вищої освіти. Крім того, військовослужбовці після війни можуть звільнитися від сплати кредиту та відсотків.

Додамо, ми повідомляли про те, у якому вигляді учасник бойових дій отримає пільги на комуналку.

Військовослужбовці — учасники бойових дій мають право на пільги для сплати житлово-комунальних послуг. Ця пільга надається у грошовій формі як компенсація.