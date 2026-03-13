Видео
Видео

Кредит на образование для УБД, возможность скидки

Кредит на образование для УБД, возможность скидки

Дата публикации 13 марта 2026 03:53
Как участник боевых действий может получить скидку на кредит
Военные имеют право на скидки по льготному кредиту на высшее образование. Фото: 5 ОВМБр, Facebook НАУКМА. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях на фронтах российско-украинской войны, могут получить кредит на получение высшего образования. Кроме того, этот кредит может быть серьезно уменьшен из-за определенных семейных обстоятельств.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Льготы для УБД

Украинские военнослужащие, которые находятся в зоне военных действий и принимают непосредственное участие в защите Родины, имеют право на специальный статус — участник боевых действий. Участники боевых действий, как определяет закон, обеспечиваются государством разнообразными льготами.

Среди таких льгот есть и получение высшего образования на льготных условиях. Это может быть, в частности, полностью бесплатное обучение в рамках определенных государством квот.

Если же специальность, выбранная участником боевых действий, не подпадает под квоты, он может получить кредит на оплату стоимости обучения на льготных условиях. Впрочем, даже эта сумма может быть уменьшена при определенных обстоятельствах.

Скидка по кредиту и списанные проценты

В Министерстве обороны Украины объяснили, как ветеран войны может уменьшить размер выплаты по кредиту на обучение. Это зависит от семейного положения участника боевых действий, в частности, от количества детей.

Сам факт наличия у военнослужащего, который принимал участие в войне, детей, отменяет проценты по кредиту. "Только сам кредит без процентов вы сможете оплачивать, если имеете одного ребенка", — пояснили в военном ведомстве.

Если у участника боевых действий двое детей — он получает, кроме отмены процентов по кредиту, еще и скидку в размере 25% на основной размер кредита. Если же ветеран войны является многодетным родителем — государство списывает ему 50% кредита и все проценты по нему.

Напомним, мы ранее писали о том, какие кредиты на образование предоставляются участникам боевых действий.

Участники боевых действий могут получить долгосрочный кредит на получение высшего образования. Кроме того, военнослужащие после войны могут освободиться от уплаты кредита и процентов.

Добавим, мы сообщали о том, в каком виде участник боевых действий получит льготы на коммуналку.

Военнослужащие — участники боевых действий имеют право на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота предоставляется в денежной форме как компенсация.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
