Коли в застосунку "Резерв+" можна буде отримати 50% знижки на сплату штрафу

Застосунок "Резерв+" у смартфоні. Фото: Новини.LIVE

У застосунку "Резерв+" можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою. Така послуга запрацює вже цього літа.

Про це у вівторок, 15 квітня, повідомили в Міністерстві оборони України.

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Сплата штрафу в "Резерв+"

Для того, щоб сплатити штраф зі знижкою онлайн треба буде:

подати в "Резерв+" заяву про визнання порушення;

отримати в "Резерв+" постанову про порушення;

сплатити штраф за реквізитами в застосунку з автоматичним підтвердженням виконання постанови.

Після подання заяви про порушення в застосунок та винесення постанови громадянин упродовж 20 днів зможе сплатити не повну суму штрафу, а лише 50%. Якщо ж цей термін спливе, сплачувати штраф доведеться в повному обсязі.

Нагадаємо, адвокат Роман Кичко пояснив, коли штрафи від ТЦК та СП є неправомірними. Зокрема, незаконним є призначення штрафу людині, яка відмовилася від проходження ВЛК, тому що має відстрочку.

Також ми повідомляли, що суди в деяких випадках скасовують штрафи від ТЦК та СП. Зокрема, підставою для скасування адміністративного покарання є несвоєчасне доставляння повістки.