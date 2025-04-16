Когда в приложении "Резерв+" можно будет получить 50% скидки на оплату штрафа

Приложение "Резерв+" в смартфоне. Фото: Новини.LIVE

В приложении "Резерв+" можно будет оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой. Такая услуга заработает уже этим летом.

Об этом во вторник, 15 апреля, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Уплата штрафа в "Резерв+"

Для того, чтобы оплатить штраф со скидкой онлайн надо будет:

подать в "Резерв+" заявление о признании нарушения;

получить в "Резерв+" постановление о нарушении;

оплатить штраф по реквизитам в приложении с автоматическим подтверждением выполнения постановления.

После подачи заявления о нарушении в приложение и вынесения постановления гражданин в течение 20 дней сможет оплатить не полную сумму штрафа, а только 50%. Если же этот срок истечет, платить штраф придется в полном объеме.

Напомним, адвокат Роман Кичко объяснил, когда штрафы от ТЦК и СП являются неправомерными. В частности, незаконным является назначение штрафа человеку, который отказался от прохождения ВВК, потому что имеет отсрочку.

Также мы сообщали, что суды в некоторых случаях отменяют штрафы от ТЦК и СП. В частности, основанием для отмены административного наказания является несвоевременная доставка повестки.