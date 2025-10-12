Відео
Україна
Головна Військова економіка Зняття з розшуку після сплати штрафу — що каже адвокат

Зняття з розшуку після сплати штрафу — що каже адвокат

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 07:30
Зняття з розшуку після сплати штрафу від ТЦК та СП — які є нюанси
Працівники ТЦК та СП перевіряють дані громадян. Фото ілюстративне: cvd.vn.ua

Оплата штрафу не гарантує того, що військовозобов'язаного більше не розшукуватимуть. Щоправда, після закриття боргу громадянин може знайти законні підстави для відстрочки.

Про це в матеріалі "РБК-Україна" повідомила адвокат АО "Актум" Наталя Гнатик.

Читайте також:

Зняття з розшуку після сплати штрафу 

"Ви платите штраф — вас знімають із розшуку, і ви вирішуєте ваші питання із ТЦК далі. Сплата штрафу дає час (короткий чи не дуже) знайти роботу з бронюванням, знайти законні підстави для відстрочки й вирішувати далі все це в законному полі", — зазначила експерт.

На її думку, сплата штрафу — дієвий механізм і допомагає розв'язати проблему тоді, коли йдеться про перше порушення. Наприклад, якщо людина один раз проігнорувала повістку.

"У кого якесь одне порушення, оплата штрафу онлайн — це дієвий і корисний механізм. У кого ж порушень багато, перспектива вирішення проблем сплатою штрафу онлайн невелика", — заявила адвокат.

За її словами, випадки бували різні: і коли після сплати штрафу подавалися на бронювання або оформлювали відстрочку, і коли того, хто розрахувався зі штрафом, із розшуку так і не зняли. Траплялися й ситуації, коли військовозобов'язаний опинявся в розшуку помилково.

"Мета людей — знятися з розшуку. Мета ТЦК — не наповнення державного бюджету сплатою штрафів, а мобілізація. Оплата штрафу для ТЦК — не основна мета. Усі це розуміють, але ніхто фактично не може на це вплинути", — пояснила Гнатик.

Нагадаємо, військовозобов'язаний може оскаржити розшук у суді. Для цього треба отримати відповідну постанову.

Також ми повідомляли, що має робити військовозобов'язаний, аби позбутися статусу "У розшуку". Є три варіанти.

штраф військовий облік покарання ТЦК та СП адвокат розшук
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
