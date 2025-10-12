Снятие с розыска после уплаты штрафа от ТЦК и СП — какие есть нюансы

Работники ТЦК и СП проверяют данные граждан. Фото иллюстративное: cvd.vn.ua

Оплата штрафа не гарантирует того, что военнообязанного больше не будут разыскивать. Правда, после закрытия долга гражданин может найти законные основания для отсрочки.

Об этом в материале "РБК-Украина" сообщила адвокат АО "Актум" Наталья Гнатик.

Снятие с розыска после уплаты штрафа

"Вы платите штраф — вас снимают с розыска, и вы решаете ваши вопросы с ТЦК дальше. Уплата штрафа дает время (короткое или не очень) найти работу с бронированием, найти законные основания для отсрочки и решать дальше все это в законном поле", — отметила эксперт.

По ее мнению, уплата штрафа — действенный механизм и помогает решить проблему тогда, когда речь идет о первом нарушении. Например, если человек один раз проигнорировал повестку.

"У кого какое-то одно нарушение, оплата штрафа онлайн — это действенный и полезный механизм. У кого же нарушений много, перспектива решения проблем уплатой штрафа онлайн невелика", — заявила адвокат.

По ее словам, случаи бывали разные: и когда после уплаты штрафа подавались на бронирование или оформляли отсрочку, и когда того, кто рассчитался со штрафом, с розыска так и не сняли. Случались и ситуации, когда военнообязанный оказывался в розыске по ошибке.

"Цель людей — сняться с розыска. Цель ТЦК — не наполнение государственного бюджета уплатой штрафов, а мобилизация. Оплата штрафа для ТЦК — не основная цель. Все это понимают, но никто фактически не может на это повлиять", — объяснила Гнатик.

Напомним, военнообязанный может обжаловать розыск в суде. Для этого надо получить соответствующее постановление.

Также мы сообщали, что должен делать военнообязанный, чтобы избавиться от статуса "В розыске". Есть три варианта.