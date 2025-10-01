Розыск от ТЦК - как снять с себя розыск территориального центра комплектования

Розыск ТЦК — три варианта снятия
Военнообязанный гражданин может сняться с розыска территориального центра комплектования тремя разными способами. Один из них связан с судебным рассмотрением дела.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Снятие с розыска из-за уплаты штрафа
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как он может снять розыск территориального центра комплектования.
"Снять розыск можно тремя способами", — объяснил гражданину в ответе юрист Владислав Дерий.
Первый вариант — это уплата штрафа через "Резерв+".
Впрочем, с этим вариантом связаны опасения, что ТЦК тут же выставит новый штраф.
Два других варианта, как сняться с розыска
Дерий назвал два других варианта снятия с розыска ТЦК.
Во-вторых, это можно сделать, направив в ТЦК заявление о закрытии дела
"Это возможно, если вы в розыске более трех месяцев или вам не приходило заказное письмо с повесткой", — подчеркнул юрист.
Третий вариант — это обжалование розыска в судебном порядке.
"К сожалению, если Вы не имеете оснований для отсрочки, то после реализации любого из вариантов, Вам могут прислать повестку и объявить розыск повторно", — подчеркнул Владислав Дерий.
