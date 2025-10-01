Розыск от ТЦК - как снять с себя розыск территориального центра комплектования

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Военнообязанный гражданин может сняться с розыска территориального центра комплектования тремя разными способами. Один из них связан с судебным рассмотрением дела.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Снятие с розыска из-за уплаты штрафа

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как он может снять розыск территориального центра комплектования.

"Снять розыск можно тремя способами", — объяснил гражданину в ответе юрист Владислав Дерий.

Первый вариант — это уплата штрафа через "Резерв+".

Впрочем, с этим вариантом связаны опасения, что ТЦК тут же выставит новый штраф.

Два других варианта, как сняться с розыска

Дерий назвал два других варианта снятия с розыска ТЦК.

Во-вторых, это можно сделать, направив в ТЦК заявление о закрытии дела

"Это возможно, если вы в розыске более трех месяцев или вам не приходило заказное письмо с повесткой", — подчеркнул юрист.

Третий вариант — это обжалование розыска в судебном порядке.

"К сожалению, если Вы не имеете оснований для отсрочки, то после реализации любого из вариантов, Вам могут прислать повестку и объявить розыск повторно", — подчеркнул Владислав Дерий.

