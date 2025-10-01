Відео
Україна
Головна ТЦК Розшук ТЦК — три варіанти зняття

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 00:30
Розшук від ТЦК - як зняти з себе розшук територіального центру комплектування
Громадянин пише заяву у ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовозобов’язаний громадянин може знятися з розшуку територіального центру комплектування трьома різними способами. Один із них пов’язаний із судовим розглядом справи.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Зняття з розшуку через сплату штрафу

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як він може зняти розшук територіального центру комплектування.

"Зняти розшук можна трьома способами", — пояснив громадянину у відповіді юрист Владислав Дерій.

Перший варіант — це сплата штрафу через "Резерв+".

Втім, з цим варіантом пов’язані побоювання, що ТЦК тут же виставить новий штраф.

Два інші варіанти, як знятися з розшуку

Дерій назва два інші варіанти зняття з розшуку ТЦК.

По-друге, це можна зробити, надіславши до ТЦК заяву про закриття справи

"Це можливо, якщо ви в розшуку більше трьох місяців або вам не приходив рекомендований лист з повісткою", — наголосив юрист.

Третій варіант – це оскарження розшуку в судовому порядку.

"На жаль, якщо Ви не маєте підстав для відстрочки, то після реалізації будь-якого з варіантів, Вам можуть прислати повістку та оголосити розшук повторно", — підкреслив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи заблокують рахунки під час розшуку ТЦК.

суд штраф ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
