Розшук від ТЦК - як зняти з себе розшук територіального центру комплектування

Військовозобов’язаний громадянин може знятися з розшуку територіального центру комплектування трьома різними способами. Один із них пов’язаний із судовим розглядом справи.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Зняття з розшуку через сплату штрафу

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як він може зняти розшук територіального центру комплектування.

"Зняти розшук можна трьома способами", — пояснив громадянину у відповіді юрист Владислав Дерій.

Перший варіант — це сплата штрафу через "Резерв+".

Втім, з цим варіантом пов’язані побоювання, що ТЦК тут же виставить новий штраф.

Два інші варіанти, як знятися з розшуку

Дерій назва два інші варіанти зняття з розшуку ТЦК.

По-друге, це можна зробити, надіславши до ТЦК заяву про закриття справи

"Це можливо, якщо ви в розшуку більше трьох місяців або вам не приходив рекомендований лист з повісткою", — наголосив юрист.

Третій варіант – це оскарження розшуку в судовому порядку.

"На жаль, якщо Ви не маєте підстав для відстрочки, то після реалізації будь-якого з варіантів, Вам можуть прислати повістку та оголосити розшук повторно", — підкреслив Владислав Дерій.

