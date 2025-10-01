Розшук від ТЦК - як зняти з себе розшук територіального центру комплектування

Розшук ТЦК — три варіанти зняття
Військовозобов’язаний громадянин може знятися з розшуку територіального центру комплектування трьома різними способами. Один із них пов’язаний із судовим розглядом справи.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Зняття з розшуку через сплату штрафу
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як він може зняти розшук територіального центру комплектування.
"Зняти розшук можна трьома способами", — пояснив громадянину у відповіді юрист Владислав Дерій.
Перший варіант — це сплата штрафу через "Резерв+".
Втім, з цим варіантом пов’язані побоювання, що ТЦК тут же виставить новий штраф.
Два інші варіанти, як знятися з розшуку
Дерій назва два інші варіанти зняття з розшуку ТЦК.
По-друге, це можна зробити, надіславши до ТЦК заяву про закриття справи
"Це можливо, якщо ви в розшуку більше трьох місяців або вам не приходив рекомендований лист з повісткою", — наголосив юрист.
Третій варіант – це оскарження розшуку в судовому порядку.
"На жаль, якщо Ви не маєте підстав для відстрочки, то після реалізації будь-якого з варіантів, Вам можуть прислати повістку та оголосити розшук повторно", — підкреслив Владислав Дерій.
