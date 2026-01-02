Відео
Україна
Знавців акумуляторів запрошують до "Азова" — яка зарплата

Знавців акумуляторів запрошують до "Азова" — яка зарплата

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 03:26
В бригаді Азов є вакансія для акумуляторників — пропонують гарну зарплату
Автоелектрики за роботою. Ілюстративне фото: СТО Вільних

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на акумуляторах. Є вакансія акумуляторника.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:

Для знавців акумуляторів в "Азові" є вакансія — які умови роботи - фото 1

Вакансія акумуляторника в "Азові". Фото: Скриншот

Які обов'язки

  • ремонт та обслуговування акумуляторних батарей;
  • робота з високоточними приладами.

Вимоги до кандидата

  • знання техніки безпеки;
  • уміння ремонту та обслуговування акумуляторних батарей;
  • знання конструкції акумуляторних батарей;
  • вміння використовувати високоточні прилади;
  • сумлінне виконання поставлених задач;
  • готовність працювати як на тиловий ПТД, так і в зоні активних бойових дій.

Умови служби

Бригада "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Крім цього є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій і у цьому випадку нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють виконувати фрезерну обробку деталей та інструментів. Йдеться про фрезерувальників.

Також у бригаді потрібні діловоди. На роботу запрошують молодих людей, які знаються на обліку.

робота бригада "Азов" вакансії Рекрутинг 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
