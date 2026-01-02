В бригаде Азов есть вакансия для аккумуляторщиков — предлагают хорошую зарплату

Автоэлектрики за работой. Иллюстративное фото: СТО Свободных

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в аккумуляторах. Есть вакансия аккумуляторщика.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Какие обязанности

ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей;

работа с высокоточными приборами.

Требования к кандидату

знание техники безопасности;

умение ремонта и обслуживания аккумуляторных батарей;

знание конструкции аккумуляторных батарей;

умение использовать высокоточные приборы;

добросовестное выполнение поставленных задач;

готовность работать как на тыловой ПТД, так и в зоне активных боевых действий.

Условия службы

Бригада "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Кроме этого есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий и в этом случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют выполнять фрезерную обработку деталей и инструментов. Речь идет о фрезеровщиках.

Также в бригаде нужны делопроизводители. На работу приглашают молодых людей, которые разбираются в учете.