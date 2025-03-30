Пільги для учасників бойових дій - житло для УБД

Військовий у новій квартирі. Фото: "ГалІнфо"

Держава має забезпечити учасників бойових дій, які отримали поранення, контузію чи каліцтвом, житлом. На це державні та інші структури мають два роки з моменту взяття такого громадянина на військовий облік.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

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Пільги на житло і ремонт

Учасники бойових дій можуть отримати низку житлових пільг. Зокрема, їм надається право на першочергове забезпечення жилою площею серед осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Таке ж право надається і на першочергове забезпечення земельною ділянкою для будівництва житла.

Крім того, учасники бойових дій мають право і на ремонт свого житлового будинку чи квартири.

Хто і коли з УБД має бути повністю забезпечений житлом

Ті ж учасники бойових дій, які були поранені, отримали контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи просто під час служби у ЗСУ в особливий період, повинні бути забезпечені житлом.

Житло для УБД мають надати міністерства, центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи тощо, протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які пільги на навчання має учасник бойових дій та його діти.

Додамо, ми повідомляли про те, на які пільги може претендувати учасник бойових дій після звільнення із ЗСУ і влаштування на роботу.