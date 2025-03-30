Льготы для участников боевых действий - жилье для УБД

Жилье для участников боевых действий — какие льготы по закону
Государство должно обеспечить участников боевых действий, получивших ранения, контузию или увечье, жильем. На это государственные и другие структуры имеют два года с момента постановки такого гражданина на воинский учет.
Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.
Льготы на жилье и ремонт
Участники боевых действий могут получить ряд жилищных льгот. В частности, им предоставляется право на первоочередное обеспечение жилой площадью среди лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Такое же право предоставляется и на первоочередное обеспечение земельным участком для строительства жилья.
Кроме того, участники боевых действий имеют право и на ремонт своего жилого дома или квартиры.
Кто и когда из УБД должен быть полностью обеспечен жильем
Те же участники боевых действий, которые были ранены, получили контузию или увечье во время участия в боевых действиях или просто во время службы в ВСУ в особый период, должны быть обеспечены жильем.
Жилье для УБД должны предоставить министерства, центральные органы исполнительной власти, предприятия, учреждения и т.д., в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет.
Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы на обучение имеет участник боевых действий и его дети.
Добавим, мы сообщали о том, на какие льготы может претендовать участник боевых действий после увольнения из ВСУ и устройства на работу.
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