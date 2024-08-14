Премії військовим ЗСУ — хто має право на швидкі виплати

Президент України Володимир Зеленський під час презентації застосунку «Армія+» в Києві. Фото: УНІАН

У серпні 2024 року Збройні сили України розпочали наступальні дії на території Курської області. У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський пообіцяв окремим військовослужбовцям швидку виплату премій.

Про це голова держави заявив під час свого вечірнього відеозвернення у вівторок, 13 серпня.

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Детальніше про виплати премій

Згідно з повідомленням, Зеленський обговорював із міністром оборони України Рустемом Умєровим, а також представниками Верховної Ради та Офісу президента питання забезпечення військових, які виконують свій обов'язок на території Росії. Зокрема, йшлося про гарантії швидкої виплати всіх належних коштів, включно з преміями, а також про надання інших необхідних речей для фронту.

"І без будь-якої бюрократії для наших воїнів. Це загальна обов'язкова політика нашої держави – наші захисники мають бути убезпечені від будь-якого бюрократичного тиску", — резюмував президент України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні військовослужбовці отримують різні види грошової винагороди, які залежать від кількох чинників. Додаткові виплати нараховуються щомісяця і пропорційно жо часу, проведеного на виконанні бойових завдань.

Ми також писали, що українські військові мають право на грошову допомогу для вирішення важких соціально-побутових питань. Отримати цю виплату військовослужбовці можуть під час воєнного стану та за наявності певних підстав.