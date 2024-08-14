Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Зеленський пообіцяв військовим швидку виплату премій — кого це стосується arrow

Зеленський пообіцяв військовим швидку виплату премій — кого це стосується

14 серпня 2024 16:16
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Премії військовим ЗСУ — хто має право на швидкі виплати
Президент України Володимир Зеленський під час презентації застосунку «Армія+» в Києві. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У серпні 2024 року Збройні сили України розпочали наступальні дії на території Курської області. У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський пообіцяв окремим військовослужбовцям швидку виплату премій.

Про це голова держави заявив під час свого вечірнього відеозвернення у вівторок, 13 серпня.

Читайте також:

Детальніше про виплати премій

Згідно з повідомленням, Зеленський обговорював із міністром оборони України Рустемом Умєровим, а також представниками Верховної Ради та Офісу президента питання забезпечення військових, які виконують свій обов'язок на території Росії. Зокрема, йшлося про гарантії швидкої виплати всіх належних коштів, включно з преміями, а також про надання інших необхідних речей для фронту.

"І без будь-якої бюрократії для наших воїнів. Це загальна обов'язкова політика нашої держави – наші захисники мають бути убезпечені від будь-якого бюрократичного тиску", — резюмував президент України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні військовослужбовці отримують різні види грошової винагороди, які залежать від кількох чинників. Додаткові виплати нараховуються щомісяця і пропорційно жо часу, проведеного на виконанні бойових завдань.

Ми також писали, що українські військові мають право на грошову допомогу для вирішення важких соціально-побутових питань. Отримати цю виплату військовослужбовці можуть під час воєнного стану та за наявності певних підстав.

Володимир Зеленський війна виплати премія гроші військовослужбовці Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:49 Надурили військових на 46 млн — українська та молдовська поліція ліквідували банду шахраїв

16:46 Температура здивує українців — в Укргідрометцентрі порадували прогнозом погоди на завтра

16:28 Окупанти вдарили дроном по пункту гуманітарної допомоги на Харківщині — є поранені

16:22 Робопес на фронті — одеські бійці показали свого побратима

16:20 В Україні створили цифрову 3D-модель Кам’янець-Подільської фортеці

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

16:20 Військова комендатура та гуманітарна допомога — Зеленський провів нараду щодо Курщини

16:16 Зеленський пообіцяв військовим швидку виплату премій — кого це стосується

16:15 У Запоріжжі пролунав вибух — що відомо

16:12 Українців за кордоном чекають обмеження у водійських правах через неоновлені дані

16:05 На Львівщині запрацював новий чат-бот, який допоможе повідомляти про корупцію

16:49 Надурили військових на 46 млн — українська та молдовська поліція ліквідували банду шахраїв

16:46 Температура здивує українців — в Укргідрометцентрі порадували прогнозом погоди на завтра

16:28 Окупанти вдарили дроном по пункту гуманітарної допомоги на Харківщині — є поранені

16:22 Робопес на фронті — одеські бійці показали свого побратима

16:20 В Україні створили цифрову 3D-модель Кам’янець-Подільської фортеці

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

16:20 Військова комендатура та гуманітарна допомога — Зеленський провів нараду щодо Курщини

16:16 Зеленський пообіцяв військовим швидку виплату премій — кого це стосується

16:15 У Запоріжжі пролунав вибух — що відомо

16:12 Українців за кордоном чекають обмеження у водійських правах через неоновлені дані

16:05 На Львівщині запрацював новий чат-бот, який допоможе повідомляти про корупцію

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови