Премии военным ВСУ — кто имеет право на скорые выплаты

Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации приложения «Армия+» в Киеве. Фото: УНІАН

В августе 2024 года Вооруженные силы Украины начали наступательные действия на территории Курской области. В этой связи Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отдельным военнослужащим скорую выплату премий.

Об этом глава государства заявил во время своего вечернего видеообращения во вторник, 13 августа.

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Подробнее о выплатах премий

Согласно сообщению, Зеленский обсуждал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, а также представителями Верховной Рады и Офиса президента вопросы обеспечения военных, выполняющих свой долг на территории России. В частности, речь шла о гарантиях скорой выплаты всех причитающихся средств, включая премии, а также о предоставлении других необходимых вещей для фронта.

"И без какой-либо бюрократии для наших воинов. Это общая обязательная политика нашего государства – наши защитники должны быть защищены от любого бюрократического давления", — резюмировал президент Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине военнослужащие получают разные виды денежного вознаграждения, которые зависят от нескольких факторов. Дополнительные выплаты начисляются ежемесячно и пропорционально времени, проведенному на выполнении боевых задач.

Мы также писали, что украинские военные имеют право на денежную помощь для решения сложных социально-бытовых вопросов. Получить эту выплату военнослужащие могут во время военного положения и при наличии определенных оснований.