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Додаткові виплати військовим в Україні — на якіх підставах перераховують 100 тис. грн

11 серпня 2024 16:35
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Грошове забезпечення військових до 100 тис. грн — як нараховують виплати
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні військовослужбовці отримують різні види грошової винагороди, які залежать від кількох чинників. Додаткові виплати нараховуються щомісяця і пропорційно часу, проведеному на виконанні бойових завдань.

Детальніше про це розповіли в Міністерстві оборони України.

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Який принцип нарахування додаткових виплат для військовослужбовців

Згідно з наказом Міноборони № 260, військовослужбовці Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують національну безпеку і оборону, отримують додаткову винагороду в розмірі 100 000 гривень на місяць. Це також стосується сімей полонених і зниклих безвісти, а також осіб, що лікуються після поранень чи травм, отриманих під час захисту країни.

Додаткова винагорода у розмірі 50 000 гривень виплачується військовослужбовцям, які виконують бойові або спеціальні завдання в органах військового управління, штабах угруповань військ або штабах тактичних груп. Це також стосується осіб, які працюють в оперативних штабах до рівня оперативно-стратегічних угруповань, включаючи зони поза районом бойових дій. Виплата розраховується пропорційно до часу участі у виконанні завдань, які включають управління військами на лінії бойового зіткнення, або завдань перших ешелонів оборони чи наступу, включаючи батальйонний рівень.

На період воєнного стану військовослужбовці, які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами, отримують додаткову винагороду в розмірі 30 000 гривень на місяць. Виплата нараховується пропорційно часу участі у таких завданнях, зокрема:

  • У складі діючих угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача Збройних Сил України, або розгорнутих пунктів управління Генерального штабу, що здійснюють управління військами.
  • Для протиповітряного прикриття та наземної оборони критичної інфраструктури.
  • Для забезпечення діючих угруповань військ безпосередньо в зонах бойових дій відповідно до бойових або логістичних розпоряджень.

Важливо зазначити, що військовослужбовці, які перебувають поза межами районів бойових дій у підрозділах, не включених до складу діючих угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача Збройних Сил України або розгорнутих пунктів управління Генерального штабу, не отримують додаткову винагороду.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Верховній Раді України планують удосконалити державну політику соціального захисту військовослужбовців та їхніх родин. Зокрема, законопроєктом №11451 пропонується спростити процес отримання одноразової грошової допомоги для військових.

Ми також писали, що військові мають право на грошову допомогу для вирішення важких соціально-побутових питань. Отримати цю виплату військовослужбовці можуть під час воєнного стану та за наявності певних підстав.

Міноборони виплати гроші війна в Україні військовослужбовці

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