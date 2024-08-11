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Дополнительные выплаты военным в Украине — на каких основаниях перечисляют 100 тыс. грн

11 августа 2024 16:35
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Денежное обеспечение военных до 100 тыс. грн — как начисляют выплаты
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине военнослужащие получают разные виды денежного вознаграждения, зависящие от нескольких факторов. Дополнительные выплаты начисляются ежемесячно и пропорционально времени, проведенному на выполнении боевых задач.

Подробнее об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.

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Согласно приказу Минобороны № 260, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, непосредственно участвующие в боевых действиях или обеспечивающие национальную безопасность и оборону, получают дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен в месяц. Это также касается семей пленных и пропавших без вести, а также лиц, лечащихся после ранений или травм, полученных во время защиты страны.

Дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен выплачивается военнослужащим, выполняющим боевые или специальные задания в органах военного управления, штабах группировок войск или штабах тактических групп. Это касается лиц, работающих в оперативных штабах до уровня оперативно-стратегических группировок, включая зоны вне района боевых действий. Выплата рассчитывается пропорционально времени участия в выполнении задач, включающих управление войсками на линии боевого столкновения, или задачей первых эшелонов обороны или наступления, включая батальонный уровень.

На период военного положения военнослужащие, выполняющие боевые или специальные задания согласно боевым приказам, получают дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен в месяц. Выплата начисляется пропорционально времени участия в таких задачах, в частности:

  • В составе действующих группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины или развернутых пунктов управления Генерального штаба, осуществляющих управление войсками.
  • Для противовоздушного прикрытия и наземной обороны критическая инфраструктура.
  • Для обеспечения действующих группировок войск непосредственно в зонах боевых действий согласно боевым или логистическим распоряжениям.

Важно отметить, что военнослужащие, находящиеся за пределами районов боевых действий в подразделениях, не включенных в состав действующих группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины или развернутых пунктов управления Генерального штаба, не получают дополнительное вознаграждение.

Что еще нужно знать

Напомним, в Верховной Раде Украины планируется усовершенствовать государственную политику социальной защиты военнослужащих и их семей. В частности, законопроект №11451 предлагает упростить процесс получения единовременной денежной помощи для военных.

Мы также писали, что военные имеют право на денежную помощь для решения трудных социально-бытовых вопросов. Получить эту выплату военнослужащие могут во время военного положения и при наличии определенных оснований.

Минобороны выплаты деньги война в Украине военнослужащие

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