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Військовим можуть змінити надання фінансової допомоги — деталі

10 серпня 2024 09:24
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Процес надання фінансової допомоги військовослужбовцям хочуть спростити
Грошові купюри у руках. Фото: АрміяInform
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У Верховній Раді України планують удосконалити державну політику соціального захисту військовослужбовців та їхніх родин. Зокрема, законопроєктом №11451 пропонується спростити процес отримання одноразової грошової допомоги для військових.

Що саме пропонує змінити законопроєкт №11451 і що про нього відомо, розповідає РБК-Україна.

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Як пропонують спростити процес отримання грошової допомоги і подання судових позовів

Засади державної політики в сфері соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей визначає закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Цей закон також регулює умови призначення та виплати одноразової грошової допомоги у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовця.

Проєкт закону №11451 пропонує змінити пункт 7 частини 2 статті 16 закону, щоб уточнити два ключових моменти:

  1. Період для отримання грошової допомоги. Законопроєкт визначає чіткий строк, протягом якого військовослужбовці можуть отримувати одноразову грошову допомогу у разі поранення або захворювання під час служби, яке призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.
  2. Період для подання судових позовів. Законопроєкт також уточнює, впродовж якого часу військовослужбовці можуть подавати судові позови щодо оскарження відмови Міноборони у призначенні цієї допомоги.

Згідно з цим, одноразова грошова допомога призначається при пораненнях (контузіях, травмах або захворюваннях), що сталися під час служби і призвели до часткової втрати працездатності. Якщо така особа звільнена з військової служби, вона може отримати допомогу, якщо часткова втрата працездатності сталася протягом трьох місяців після звільнення. Це підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Що ще варто знати

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ мають право на певні соціальні виплати від держави. Серед них — грошова допомога на оздоровлення.

Ми також повідомляли, що сім'ї або батьки загиблих військових можуть отримати допомогу на поховання, а також компенсацію витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробків. Для цього необхідно подати лікарське свідоцтво та свідоцтво про смерть, на основі яких видається витяг з Реєстру про смерть.

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