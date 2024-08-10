Процес надання фінансової допомоги військовослужбовцям хочуть спростити

Військовим можуть змінити надання фінансової допомоги — деталі
У Верховній Раді України планують удосконалити державну політику соціального захисту військовослужбовців та їхніх родин. Зокрема, законопроєктом №11451 пропонується спростити процес отримання одноразової грошової допомоги для військових.
Що саме пропонує змінити законопроєкт №11451 і що про нього відомо, розповідає РБК-Україна.
Як пропонують спростити процес отримання грошової допомоги і подання судових позовів
Засади державної політики в сфері соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей визначає закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Цей закон також регулює умови призначення та виплати одноразової грошової допомоги у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовця.
Проєкт закону №11451 пропонує змінити пункт 7 частини 2 статті 16 закону, щоб уточнити два ключових моменти:
- Період для отримання грошової допомоги. Законопроєкт визначає чіткий строк, протягом якого військовослужбовці можуть отримувати одноразову грошову допомогу у разі поранення або захворювання під час служби, яке призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.
- Період для подання судових позовів. Законопроєкт також уточнює, впродовж якого часу військовослужбовці можуть подавати судові позови щодо оскарження відмови Міноборони у призначенні цієї допомоги.
Згідно з цим, одноразова грошова допомога призначається при пораненнях (контузіях, травмах або захворюваннях), що сталися під час служби і призвели до часткової втрати працездатності. Якщо така особа звільнена з військової служби, вона може отримати допомогу, якщо часткова втрата працездатності сталася протягом трьох місяців після звільнення. Це підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).
Що ще варто знати
Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ мають право на певні соціальні виплати від держави. Серед них — грошова допомога на оздоровлення.
Ми також повідомляли, що сім'ї або батьки загиблих військових можуть отримати допомогу на поховання, а також компенсацію витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробків. Для цього необхідно подати лікарське свідоцтво та свідоцтво про смерть, на основі яких видається витяг з Реєстру про смерть.
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