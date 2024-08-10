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Военным могут изменить предоставление финансовой помощи — детали

10 августа 2024 09:24
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Процесс предоставления финансовой помощи военнослужащим хотят упростить
Денежные купюры в руках. Фото: АрміяInform
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Верховной Раде Украины планируется усовершенствовать государственную политику социальной защиты военнослужащих и их семей. В частности, законопроект №11451 предлагает упростить процесс получения единовременной денежной помощи для военных.

Что именно предлагает изменить законопроект №11451 и что о нем известно, рассказывает РБК-Україна.

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Принципы государственной политики в сфере социальной защиты военнослужащих и их семей определяет закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Этот закон также регулирует условия назначения и выплаты единовременного пособия в случаях ранения (контузии, травмы или увечья) военнослужащего.

Проект закона №11451 предлагает изменить пункт 7 части 2 статьи 16 закона, чтобы уточнить два ключевых момента:

  1. Период получения денежной помощи. Законопроект определяет четкий срок, в течение которого военнослужащие могут получать единовременное пособие в случае ранения или заболевания во время службы, которое привело к частичной потере трудоспособности без установления инвалидности.
  2. Период подачи судебных исков. Законопроект также уточняет, в течение какого времени военнослужащие могут подавать судебные тяжбы об обжаловании отказа Минобороны в назначении этой помощи.

Согласно этому, единовременная денежная помощь назначается при ранениях (контузиях, травмах или заболеваниях), которые произошли во время службы и привели к частичной потере трудоспособности. Если такое лицо уволено с военной службы, оно может получить помощь, если частичная потеря трудоспособности произошла в течение трех месяцев после увольнения. Это подтверждается выводом медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Что еще стоит знать

Напомним, военнослужащие ВСУ имеют право на определенные социальные выплаты от государства. Среди них — денежная помощь на оздоровление.

Мы также сообщали, что семьи или родители погибших военных могут получить пособие на погребение, а также компенсацию расходов на ритуальные услуги и сооружение надгробий. Для этого необходимо подать врачебное свидетельство и свидетельство о смерти, на основе которых выдается выписка из Реестра о смерти.

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