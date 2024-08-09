Як військовим отримати грошову допомогу на оздоровлення — пояснення Міноборони

Реабілітація поранених військових. Фото: МОЗ

Військовослужбовці ЗСУ мають право на певні соціальні виплати від держави. Серед них — грошова допомога на оздоровлення.

Кому з військових надається допомога на оздоровлення, за яких умов та що потрібно для її отримання — пояснили в Міністерстві оборони.

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Виплати на оздоровлення військових

Оздоровчі — це щорічна допомога, яка надається всім військовослужбовцям у розмірі їхнього грошового забезпечення. Мовою цивільних, це фактично 13-та зарплата. Запросити отримання цих коштів армієць може у зручний для себе час.

Оздоровчі виплати можуть надаватися окремо від відпускних. Тобто військовому не обов’язково йти у відпустку, щоб отримати оздоровчі.

Хто з військових має право на оздоровчі виплати

Право на отримання допомоги мають військовослужбовці офіцерського складу, особи рядового, сержантського та старшинського складу, крім військовослужбовці строкової військової служби.

Оздоровчі виплати військовим можуть надаватися за різних обставин. Це може бути допомога на оздоровлення військовослужбовцям, які звільнені з військової служби та мали право на подібну виплату, котру вони не отримали упродовж року. Також підставою для виплати є наказ командира частини, згідно з яким військовослужбовець виключається зі списків особового складу. В цьому ж наказі оголошується про виплату.

Окрім того, така допомога щороку передбачена військовим, які зараз служать. Вона може бути як із вибуттям у відпустку, так і без вибуття. Для її отримання потрібно написати рапорт.

Грошова допомога на оздоровлення військових стосується тих, хто зараз не перебуває на строковій службі. Її можуть отримати ті військовослужбовці, котрі здобули право на щорічну основну відпустку. У такому разі допомога на оздоровлення дорівнює місячному грошовому забезпеченню. Така допомога зазвичай має місце тоді, коли військовий вибуває у згадану відпустку або використовує її другу частину. Вона виплачується на підставі наказу командира, в якому він вказує всю суму цієї допомоги.

Якщо ж військовий не скористався своїм правом на відпустку, коли має на неї право, він пише рапорт на виплату оздоровчих без вибуття у відпустку.

Є випадки, коли виплату на оздоровлення складно отримати навіть коли на те є підстави. Наприклад, це ситуації, коли проходити службу в ЗСУ прибули військові з правоохоронних органів та інших військових формувань та не отримали таку виплату за попереднім місцем служби. Це саме стосується тих, хто був призваний з бюджетних організацій.

У Міноборони наголошують, що грошова допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку повної тривалості, або у другу частину щорічної основної відпустки (у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки), або без вибуття у відпустку (за їх рапортом протягом поточного року) на підставі наказу командира військової частини.

Які документи потрібні для отримання оздоровчих виплат для військових

Для отримання оздоровчих виплат, військовослужбовці повинні написати:

рапорт на ім'я свого командира із проханням надати відповідну відпустку;

заяву на отримання оздоровчої грошової виплати.

Рапорт складається у двох примірниках.Один подається командиру, а другий військовий залишає собі після того, як на ньому була зазначена дата реєстрації рапорту та підпис уповноваженої особи, яка його прийняла.

Оздоровчі виплати: яку суму може отримати військовий

Отже, допомога військовому виплачується раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення за рапортом на підставі прийнятого за результатом його розгляду наказу командира.

Факторами, які впливають на розмір таких виплат, є:

посадовий оклад;

надбавки, пов’язані з вислугою років;

оклад за званням;

щомісячні види додаткового забезпечення, які військовий отримує у відповідності до своєї посади.

Такі виплати можуть становити від 20 до 25 тис. грн залежно від посади військового.

Питання з термінами виплат в Україні не врегульоване. Це залежить від того, коли Департамент фінансів перерахує кошти у військову частину. Після цього суму перераховують на банківський рахунок військовослужбовця.