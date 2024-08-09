Как военным получить денежную помощь на оздоровление - объяснение Минобороны

Реабилитация раненых военных. Фото: МОЗ

Военнослужащие ВСУ имеют право на определенные социальные выплаты от государства. Среди них — денежная помощь на оздоровление.

Кому из военных предоставляется помощь на оздоровление, при каких условиях и что нужно для ее получения — объяснили в Министерстве обороны.

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Выплаты на оздоровление военных

Оздоровительные — это ежегодная помощь, оказываемая всем военнослужащим в размере их денежного довольствия. Языком гражданских, это фактически 13-я зарплата. Пригласить на получение этих средств армиец может в удобное для себя время.

Оздоровительные выплаты могут предоставляться отдельно от отпускных. То есть военному не обязательно уходить в отпуск, чтобы получить оздоровительные.

Кто из военных имеет право на оздоровительные выплаты

Право на получение помощи имеют военнослужащие офицерского состава, лица рядового, сержантского и старшинского состава, кроме военнослужащих срочной воинской службы.

Оздоровительные выплаты военным могут предоставляться при разных обстоятельствах. Это может быть помощь на оздоровление военнослужащим, уволенным с военной службы и имеющим право на подобную выплату, которую они не получили в течение года. Также основанием для выплаты есть приказ командира части, согласно которому военнослужащий исключается из списков личного состава. В этом же приказе объявляется выплата.

Кроме того, такая помощь ежегодно предусмотрена военным, которые сейчас служат. Она может быть как с убытием в отпуск, так и без убытия. Для его получения нужно написать рапорт.

Денежное пособие на оздоровление военных касается тех, кто сейчас не находится на срочной службе. Ее могут получить те военнослужащие, получившие право на ежегодный основной отпуск. В таком случае пособие на оздоровление равно месячному денежному обеспечению. Такая помощь обычно имеет место тогда, когда военный выбывает в упомянутый отпуск или использует его вторую часть. Она выплачивается из приказа командира, где он указывает всю сумму этой помощи.

Если же военный не воспользовался своим правом на отпуск, когда имеет право на него, он пишет рапорт на выплату оздоровительных без убытия в отпуск.

Есть случаи, когда выплату на оздоровление сложно получить даже когда на то есть основания. Например, это ситуации, когда проходить службу в ВСУ прибыли военные из правоохранительных органов и других военных формирований и не получили такую выплату по прежнему месту службы. Это же касается тех, кто был призван из бюджетных организаций.

В Минобороны отмечают, что денежная помощь для оздоровления предоставляется военнослужащим в случае выбытия их в ежегодный основной отпуск полной продолжительности, или во вторую часть ежегодного основного отпуска (в том числе в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы), или без убытия в отпуск ( по их рапорту в течение текущего года) на основании приказа командира воинской части.

Какие документы нужны для получения оздоровительных выплат для военных

Для получения оздоровительных выплат военнослужащие должны написать:

рапорт на имя своего командира с просьбой предоставить соответствующий отпуск;

заявление на получение оздоровительной денежной выплаты.

Рапорт составляется в двух экземплярах. Один подается командиру, а второй военный оставляет себе после того, как на нем была указана дата регистрации рапорта и подпись уполномоченного лица, его принявшего.

Оздоровительные выплаты: какую сумму может получить военный

Следовательно, помощь военнослужащему выплачивается раз в год в размере месячного денежного довольствия по рапорту на основании принятого по результату его рассмотрения приказа командира.

Факторами, влияющими на размер таких выплат, являются:

должностной оклад;

надбавки, связанные с выслугой лет;

оклад по званию;

ежемесячные виды дополнительного обеспечения, которые военный получает в соответствии со своей должностью.

Такие выплаты могут составлять от 20 до 25 тыс. грн. в зависимости от должности военного.

Вопрос со сроками выплат в Украине не урегулирован. Это зависит от того, когда Департамент финансов перечислит средства в воинскую часть. После этого сумма перечисляется на банковский счет военнослужащего.