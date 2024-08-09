Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Денежная помощь на оздоровление для военных — когда можно получить выплаты arrow

Денежная помощь на оздоровление для военных — когда можно получить выплаты

9 августа 2024 17:00
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Как военным получить денежную помощь на оздоровление - объяснение Минобороны
Реабилитация раненых военных. Фото: МОЗ
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Военнослужащие ВСУ имеют право на определенные социальные выплаты от государства. Среди них — денежная помощь на оздоровление.

Кому из военных предоставляется помощь на оздоровление, при каких условиях и что нужно для ее получения — объяснили в Министерстве обороны.

Читайте также:

Выплаты на оздоровление военных

Оздоровительные — это ежегодная помощь, оказываемая всем военнослужащим в размере их денежного довольствия. Языком гражданских, это фактически 13-я зарплата. Пригласить на получение этих средств армиец может в удобное для себя время.

Оздоровительные выплаты могут предоставляться отдельно от отпускных. То есть военному не обязательно уходить в отпуск, чтобы получить оздоровительные.

Кто из военных имеет право на оздоровительные выплаты

Право на получение помощи имеют военнослужащие офицерского состава, лица рядового, сержантского и старшинского состава, кроме военнослужащих срочной воинской службы.

Оздоровительные выплаты военным могут предоставляться при разных обстоятельствах. Это может быть помощь на оздоровление военнослужащим, уволенным с военной службы и имеющим право на подобную выплату, которую они не получили в течение года. Также основанием для выплаты есть приказ командира части, согласно которому военнослужащий исключается из списков личного состава. В этом же приказе объявляется выплата.

Кроме того, такая помощь ежегодно предусмотрена военным, которые сейчас служат. Она может быть как с убытием в отпуск, так и без убытия. Для его получения нужно написать рапорт.

Денежное пособие на оздоровление военных касается тех, кто сейчас не находится на срочной службе. Ее могут получить те военнослужащие, получившие право на ежегодный основной отпуск. В таком случае пособие на оздоровление равно месячному денежному обеспечению. Такая помощь обычно имеет место тогда, когда военный выбывает в упомянутый отпуск или использует его вторую часть. Она выплачивается из приказа командира, где он указывает всю сумму этой помощи.

Если же военный не воспользовался своим правом на отпуск, когда имеет право на него, он пишет рапорт на выплату оздоровительных без убытия в отпуск.

Есть случаи, когда выплату на оздоровление сложно получить даже когда на то есть основания. Например, это ситуации, когда проходить службу в ВСУ прибыли военные из правоохранительных органов и других военных формирований и не получили такую выплату по прежнему месту службы. Это же касается тех, кто был призван из бюджетных организаций.

В Минобороны отмечают, что денежная помощь для оздоровления предоставляется военнослужащим в случае выбытия их в ежегодный основной отпуск полной продолжительности, или во вторую часть ежегодного основного отпуска (в том числе в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы), или без убытия в отпуск ( по их рапорту в течение текущего года) на основании приказа командира воинской части.

Какие документы нужны для получения оздоровительных выплат для военных

Для получения оздоровительных выплат военнослужащие должны написать:

  • рапорт на имя своего командира с просьбой предоставить соответствующий отпуск;
  • заявление на получение оздоровительной денежной выплаты.

Рапорт составляется в двух экземплярах. Один подается командиру, а второй военный оставляет себе после того, как на нем была указана дата регистрации рапорта и подпись уполномоченного лица, его принявшего.

Оздоровительные выплаты: какую сумму может получить военный

Следовательно, помощь военнослужащему выплачивается раз в год в размере месячного денежного довольствия по рапорту на основании принятого по результату его рассмотрения приказа командира.

Факторами, влияющими на размер таких выплат, являются:

  • должностной оклад;
  • надбавки, связанные с выслугой лет;
  • оклад по званию;
  • ежемесячные виды дополнительного обеспечения, которые военный получает в соответствии со своей должностью.

Такие выплаты могут составлять от 20 до 25 тыс. грн. в зависимости от должности военного.

Вопрос со сроками выплат в Украине не урегулирован. Это зависит от того, когда Департамент финансов перечислит средства в воинскую часть. После этого сумма перечисляется на банковский счет военнослужащего.

Также важные новости дня по теме:

Минобороны выплаты здоровье военные реабилитация денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:32 Число погибших из-за ракетного удара по Константиновке снова возросло

17:30 В Харькове задержан мужчина, который предлагал за деньги помочь уклониться от мобилизации

17:29 На трассе Одесса — Рени фиксируются пробки — где водителям придется простоять сегодня вечером

Text

17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

17:20 Беленюк прокомментировал, что президент НОК не поздравил его с бронзой на Олимпиаде

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

17:13 Отсрочка для студентов — юрист объяснила последовательность получения образования

17:09 Правительство провело выездное заседание на Черниговщине — что обсуждали

17:00 Денежная помощь на оздоровление для военных — когда можно получить выплаты

16:59 Россияне повторно атаковали Константиновку — есть пострадавшие

16:58 Сливал россиянам артпозиции ВСУ под Покровском — в Украине судили коллаборанта

17:32 Число погибших из-за ракетного удара по Константиновке снова возросло

17:30 В Харькове задержан мужчина, который предлагал за деньги помочь уклониться от мобилизации

17:29 На трассе Одесса — Рени фиксируются пробки — где водителям придется простоять сегодня вечером

17:20 Беленюк прокомментировал, что президент НОК не поздравил его с бронзой на Олимпиаде

17:13 Отсрочка для студентов — юрист объяснила последовательность получения образования

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

17:09 Правительство провело выездное заседание на Черниговщине — что обсуждали

17:00 Денежная помощь на оздоровление для военных — когда можно получить выплаты

16:59 Россияне повторно атаковали Константиновку — есть пострадавшие

16:58 Сливал россиянам артпозиции ВСУ под Покровском — в Украине судили коллаборанта

16:55 В Киеве патрульные спасли женщину, которая пыталась покончить с собой, прыгнув с моста

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

Text

17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

Text

16:53 Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

Text

14:38 Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

Text

13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Text

11:38 Достаточно одного документа — юрист объяснил, как военнообязанным сообщать о бронировании

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

8 августа 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

8 августа 2024

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

30 июля 2024

06:10 Пенсии по инвалидности — какие начислят минимальные размеры выплат в августе