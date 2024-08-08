Безкоштовне лікування зубів для ветеранів — як отримати послугу

Військовий на консультації у лікаря. Фото: Freepik

В Україні розширили кількість медичних послуг, які безплатно можуть отримати діючі військовослужбовці та ветерани. Було запущено програму, яка покриває витрати стосовно лікування зубів.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

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Які стоматологічні послуги покриває програма

За словами Дуброва, з квітня 2024 року захисники безплатно можуть отримати послуги із зубопротезування, на це у бюджеті було передбачено 750 мільйонів гривень.

Він зазначив, що ця послуга має великий попит.

"Війна, стрес, якість води та інші причини призводять до того, що у наших захисників і захисниць псуються зуби. Не завжди їм треба саме протезування, а потрібні стоматологічні послуги загалом", — сказав посадовець.

Заступник міністра додав, що з 13 червня також було запроваджено нову послугу, яка покриває витрати стосовно лікування зубів.

"Гранична вартість послуг на одного пацієнта становить 24 952 тисяч гривень. Щодо протезування, то держава покриває майже 15 тисяч гривень. Тобто загалом пацієнт може отримати безплатних стоматологічних послуг на суму майже в 40 тисяч гривень", — підкреслив Дубров.

Як отримати ці послуги

Заступник міністра пояснив, що діючі військові мають отримати направлення командира своєї військової частини. Якщо це ветерани, то можна приходити в медичні заклади особисто.

"На сьогодні законтратковано 121 заклад охорони здоров'я – і державні, і приватні. Список доступний, зокрема, на сайті НСЗУ", — сказав Дубров.

Він додав. що для отримання послуг потрібні документи, які підтверджують статус військовослужбовця чи ветерана.