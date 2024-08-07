Серіал "Гранти для ветеранів" — чим він допоможе ветеранам

На "Дія.Освіта" стартував освітній серіал "Гранти для ветеранів" — що він пропонує
На "Дія.Освіта" з'явився освітній серіал "Гранти для ветеранів". У ньому детально описано процес отримання грантів, що допоможе ветеранам більш ефективно формувати власний бізнес.
Про це розповідає Детектор.Медіа.
Освітній серіал для ветеранів
У серіалі даються детальні пояснення детально щодо процесу отримання грантів — від формування ідеї та складання бізнес-плану до вибору грантової програми та правил подання заявки на грант.
Глядачі зможуть отримати доступ до необхідних шаблонів й інструкцій для самостійної роботи після перегляду серій. Також вони зможуть пройти тест для перевірки знань.
Переглядаючи 11 епізодів серіалу, ветерани та ветеранки матимуть змогу:
- ознайомитися з особливостями державних грантових програм "Власна справа" і "Гранти для ветеранів та членів їхніх сімей";
- дізнатися про вимоги до учасників грантових програм, яку суму можна отримати, скільки людей необхідно працевлаштувати та чи потрібно повертати кошти державі;
- отримати інформацію про реєстри для перевірки ділової репутації;
- навчатися формувати бізнес-ідею та писати бізнес-план;
- розвинути навички планування бюджету;
- якісно підготуватися до співбесіди в центрі зайнятості.
Освітній серіал "Гранти для ветеранів" доступний за посиланням.
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