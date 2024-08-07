Серіал "Гранти для ветеранів" — чим він допоможе ветеранам

Серіал "Гранти для ветеранів" на ноутбуці. Фото ілюстративне: Хмельницька ОВА

На "Дія.Освіта" з'явився освітній серіал "Гранти для ветеранів". У ньому детально описано процес отримання грантів, що допоможе ветеранам більш ефективно формувати власний бізнес.

Про це розповідає Детектор.Медіа.

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Освітній серіал для ветеранів

У серіалі даються детальні пояснення детально щодо процесу отримання грантів — від формування ідеї та складання бізнес-плану до вибору грантової програми та правил подання заявки на грант.

Глядачі зможуть отримати доступ до необхідних шаблонів й інструкцій для самостійної роботи після перегляду серій. Також вони зможуть пройти тест для перевірки знань.

Переглядаючи 11 епізодів серіалу, ветерани та ветеранки матимуть змогу:

ознайомитися з особливостями державних грантових програм "Власна справа" і "Гранти для ветеранів та членів їхніх сімей";

дізнатися про вимоги до учасників грантових програм, яку суму можна отримати, скільки людей необхідно працевлаштувати та чи потрібно повертати кошти державі;

отримати інформацію про реєстри для перевірки ділової репутації;

навчатися формувати бізнес-ідею та писати бізнес-план;

розвинути навички планування бюджету;

якісно підготуватися до співбесіди в центрі зайнятості.

Освітній серіал "Гранти для ветеранів" доступний за посиланням.