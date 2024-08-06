Робота для ветеранів — як знайти вакансії на держслужбі

Людина за комп'ютером. Фото: Unsplush

Українські захисники, які повертаються з фронту, зможуть легше працевлаштуватися на державну службу та в органи місцевого самоврядування. Уряд запустив спеціальний портал "е-Карта вакансій", де зібрано саме такого характеру пропозиції роботи.

Про це свідчить інформація на платформі е-Ветеран.

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Як працюватиме е-Карта вакансій

Станом на 6 серпня на порталі доступні для українських ветеранів 203 вакансії.

Посад категорії "Б" налічується 10, категорії "В" — 89. Водночас посад категорії "А" (вищий корпус держслужби, так звані "перші" керівники) на порталі немає.

Також налічується 48 вакансій у військових адміністраціях та 56 — у місцевих адміністраціях.

Шукати вакансії на порталі доволі зручно, ввівши назву посади, регіон. Окрім того, у вкладці "Таблиця" можна ознайомитися:

з функціональними обов’язками;

вимогами до кандидатів;

рівнем заробітної плати;

контактами для зворотного зв’язку.

Скріншот порталу вакансій. Джерело: eveteran.gov.ua

Плани Мінветеранів з працевлаштування

Як зазначили у Міністерстві у справах ветеранів, тепер ветерани зможуть шукати собі гідну роботу на державній службі. Вакансії будуть оновлюватися щогодини.

У відомстві також додали, що е-Карта вакансій держслужби є лише першим етапом у системі працевлаштування ветеранів.

Упродовж наступних місяців планують запустити додатковий цифровий продукт із пошуку робочих місць у сфері бізнесу.

"Мінветеранів спільно з robota.ua та work.ua вже реалізовують спільні проєкти з професійної адаптації та працевлаштування. Тому завдяки повноцінному запуску ресурсу з пошуку роботи від Мінветеранів буде максимально розширена пропозиція для ветеранської спільноти на ринку праці", — повідомили у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, військові ветерани та інші громадяни України зможуть заробляти в новій професії. Їх навчатимуть за новим освітнім стандартом.

Також ми писали, що в Україні громадяни, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть розраховувати на низку пільг. Зокрема, на грошову допомогу у вигляді 100% середньої заробітної плати.