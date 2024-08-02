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Виплата у 100% зарплати — хто має право на додаткову допомогу

2 серпня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога розміром із зарплату — що треба знати про пільги для ветеранів
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні громадяни, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть розраховувати на низку пільг. Зокрема, на грошову допомогу у вигляді 100% середньої заробітної плати.

Про це розповіли юристи, пише видання Napensii.ua.

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Пільги та грошова допомога ветеранам з інвалідністю

Відповідне питання щодо надання пільг та грошової допомоги ветеранам з інвалідністю регулює закон № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а саме стаття 13 з редакцією від 28.06.2024 року.

Він передбачає надання особливих преференцій ветеранам з інвалідністю внаслідок війни.

Якщо людина з інвалідністю внаслідок війни працює, то на неї поширюються норми законодавства про соціальний захист, тому має право:

  • залишитись на роботі у разі скорочення штату працівників та працевлаштування під час ліквідації компанії;
  • допомогу з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу роботи;
  • допомогу з тимчасової непрацездатності до чотирьох місяців/п’яти місяців упродовж календарного року, допомогу з соціального страхування за час перебування в санаторії з урахуванням проїзду в обидва боки, коли на лікування не вистачає щорічної/додаткової відпустки;
  • чергову щорічну відпустку у зручний час, додаткову відпустку зі збереженням зарплати терміном 14 днів на рік.

Зокрема, допомогу у розмірі заробітної плати (оподатковуваного доходу), незалежно від страхового стажу, призначають та виплачують як виплату з тимчасової непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.

Водночас, особи з інвалідністю внаслідок війни другої та третьої груп з-поміж учасників бойових дій Другої світової війни, яким понад 85 років, мають право на пільги, передбачені відповідною статтею для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи.

Юристи також зауважили, що у разі, якщо особа у зв’язку з встановленням інвалідності має право на одноразову грошову допомогу, передбачену цією частиною, і одноразову допомогу відповідно до інших законів, то ветеран мусить вибрати лише одну з цих виплат.

"Виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав на вибір такої особи", — пояснили правозахисники.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній службі зайнятості розповіли про можливість для українців отримати грошові ваучери. Їх можна використати на навчання.

Також ми писали, що у Міністерстві соціальної політики повідомили про можливість отримання одноразової грошової допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для родин з дітьми, які постраждали від російської атаки 8 липня. Максимально можна отримати 54 тис. гривень.

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