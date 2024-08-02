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Выплата в 100% зарплаты — кто имеет право на дополнительную помощь

2 августа 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь размером с зарплату — что нужно знать о льготах для ветеранов
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине граждане, имеющие статус лица с инвалидностью в результате войны, могут рассчитывать на ряд льгот. В частности, на денежную помощь в размере 100% средней заработной платы.

Об этом рассказали юристы, пишет издание Napensii.ua.

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Льготы и денежная помощь ветеранам с инвалидностью

Соответствующий вопрос предоставления льгот и денежной помощи ветеранам с инвалидностью регулирует закон № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а именно статья 13 с редакцией от 28.06.2024 года.

Он предполагает предоставление особых преференций ветеранам с инвалидностью в результате войны.

Если человек с инвалидностью в результате войны работает, то на него распространяются нормы законодательства о социальной защите, потому имеет право:

  • остаться на работе в случае сокращения штата работников и трудоустройства при ликвидации компании;
  • на помощь по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа работы;
  • помощь по временной нетрудоспособности до четырех месяцев/пяти месяцев в течение календарного года, помощь по социальному страхованию за время пребывания в санатории с учетом проезда в обе стороны, когда на лечение не хватает ежегодного/дополнительного отпуска;
  • очередной ежегодный отпуск в удобное время, дополнительный отпуск с сохранением зарплаты сроком 14 дней в году.

В частности, помощь в размере заработной платы (налогооблагаемого дохода), независимо от страхового стажа, назначается и выплачивается как выплата по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

В то же время, лица с инвалидностью в результате войны второй и третьей групп среди участников боевых действий Второй мировой войны, которым более 85 лет, имеют право на льготы, предусмотренные соответствующей статьей для лиц с инвалидностью в результате войны первой группы.

Юристы также отметили, что в случае, если лицо в связи с установлением инвалидности имеет право на единовременную денежную помощь, предусмотренную этой частью, и единовременную помощь в соответствии с другими законами, то ветеран должен выбрать только одну из этих выплат.

"Выплата денежных сумм производится по одному из оснований по выбору такого лица", — пояснили правозащитники.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной службе занятости рассказали о возможности для украинцев получить денежные ваучеры. Их можно использовать для обучения.

Также мы писали, что в Министерстве социальной политики сообщили о возможности получения единовременного денежного пособия от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для семей с детьми, пострадавшими от российской атаки 8 июля. Максимально можно получить 54 тысячи гривен.

зарплаты выплаты работа деньги ветераны

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