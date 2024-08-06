Работа для ветеранов — как найти вакансии на госслужбе

Человек за компьютером. Фото: Unsplush

Украинские защитники, которые возвращающиеся с фронта, смогут легче трудоустроиться на государственную службу и органы местного самоуправления. Правительство запустило специальный портал "е-Карта вакансий", где собран именно такой характер предложения работы.

Об этом свидетельствует информация на платформе е-Ветеран.

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Как будет работать е-карта вакансий

По состоянию на 6 августа на портале доступны для украинских ветеранов 203 вакансии.

Должностей категории "Б" насчитывается 10 "В" — 89-ть. В то же время, должностей категории "А" (высший корпус госслужбы, так называемые "первые" руководители) — на портале нет.

Также насчитывается 48 вакансий в военных администрациях и 56 — в местных администрациях.

Искать вакансии на портале достаточно удобно, введя название должности, регион. Кроме того, во вкладке "Таблица" можно ознакомиться:

с функциональными обязанностями;

требованиями к кандидатам;

уровнем заработной платы;

контактами для обратной связи

Скриншот портала вакансий. Источник: eveteran.gov.ua

Планы Минветеранов по трудоустройству

Как отметили в Министерстве по делам ветеранов, теперь ветераны смогут искать достойную работу на государственной службе. Вакансии будут обновляться каждый час.

В ведомстве также добавили, что е-карта вакансий госслужбы является лишь первым этапом в системе трудоустройства ветеранов.

В течение следующих месяцев планируется запустить дополнительный цифровой продукт по поиску рабочих мест в сфере бизнеса.

"Минветеранов совместно с robota.ua и work.ua уже реализуют совместные проекты по профессиональной адаптации и трудоустройству. Поэтому, благодаря полноценному запуску ресурса по поиску работы от Минветеранов, будет максимально расширено предложение для ветеранского сообщества на рынке труда", — сообщили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, военные ветераны и другие граждане Украины смогут зарабатывать в новой профессии. Их будут учить по новому образовательному стандарту.

Также мы писали, что в Украине граждане, имеющие статус лица с инвалидностью в результате войны, могут рассчитывать на ряд льгот. В частности, на денежную помощь в размере 100% средней заработной платы.