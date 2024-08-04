В Україні затвердили нову професію — деталі від Мінекономіки

Український військовий. Фото: galinfo.com.ua

Військові ветерани та інші громадяни України зможуть заробляти в новій професії. Їх навчатимуть за новим освітнім стандартом.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

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Національне агентство кваліфікацій схвалило професійний стандарт під назвою "Оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)". Громадяни зможуть навчитися нової професії та здобути кваліфікацію для здійснення професійної діяльності як в Україні, так і за кордоном.

Професія демінера очікує значного попиту через повномасштабну війну та проблему забруднення територій вибухонебезпечними предметами. Наразі компанії, що займаються розмінуванням, мають самостійно організовувати підготовку фахівців за власними програмами.

Завдяки введенню професійного стандарту, будуть встановлені єдині правила навчання, що дозволить навіть ветеранам війни чи людям з інвалідністю приєднатися до цієї роботи. Спеціалістів найматимуть як вітчизняні компанії, так і іноземні, адже затверджені вимоги відповідають міжнародним.

"Люди з інвалідністю, включаючи тих, хто має ампутації, можуть працювати на посаді демінера у нетехнічному обстеженні території за допомогою дронів та іншої техніки. Це відкриває довгострокові перспективи для роботи в цій сфері", — зазначив директор ТОВ "Шериф-Розмінування" Євгеній Антипенко.

Незабаром ця професія буде включена до правового поля, що означатиме присвоєння їй спеціального коду, упорядкування умов праці та інших аспектів. Після отримання акредитації від МОН, освітні заклади зможуть випускати дипломованих демінерів, як це вже відбувається з іншими професіоналами.

Стандарт включає п'ять рівнів навчання. Після отримання базового рівня кваліфікації працівника допускають до нетехнічного обстеження. Подальший успіх дозволить йому виконувати технічне обстеження. Отримання вищих рівнів підготовки забезпечить можливість займатися розмінуванням територій і будівель.