В Украине утвердили новую профессию — детали от Минэкономики

Украинский военный. Фото: galinfo.com.ua

Военные ветераны и другие граждане Украины смогут зарабатывать в новой профессии. Их будут учить по новому образовательному стандарту.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Читайте также:

Новая профессия в Украине

Национальное агентство квалификаций одобрило профессиональный стандарт под названием "Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)". Граждане смогут научиться новой профессии и получить квалификацию для осуществления профессиональной деятельности как в Украине, так и за рубежом.

Профессия деминера ожидает значительного спроса из-за полномасштабной войны и проблемы загрязнения территорий взрывоопасными предметами. В настоящее время компании, занимающиеся разминированием, должны самостоятельно организовывать подготовку специалистов по собственным программам.

Благодаря введению профессионального стандарта, будут установлены единые правила обучения, что позволит даже ветеранам войны или людям с инвалидностью присоединиться к этой работе. Специалистов будут нанимать как отечественные компании, так и иностранные, ведь утвержденные требования соответствуют международным.

"Люди с инвалидностью, включая тех, кто имеет ампутации, могут работать в должности деминера в нетехническом обследовании территории с помощью дронов и другой техники. Это открывает долгосрочные перспективы для работы в этой сфере", — отметил директор ООО "Шериф-Разминирование" Евгений Антипенко.

Вскоре эта профессия будет включена в правовое поле, что будет означать присвоение ей специального кода, упорядочение условий труда и других аспектов. После получения аккредитации от МОН, образовательные учреждения смогут выпускать дипломированных деминеров, как это уже происходит с другими профессионалами.

Стандарт включает пять уровней обучения. После получения базового уровня квалификации работника допускают к нетехническому обследованию. Дальнейший успех позволит ему выполнять техническое обследование. Получение высших уровней подготовки обеспечит возможность заниматься разминированием территорий и зданий.