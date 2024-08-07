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На "Дія.Освіта" стартовал образовательный сериал "Гранты для ветеранов" — что он предлагает

7 августа 2024 17:59
Дмитрий Галушка - Редактор
Сериал "Гранты для ветеранов" - чем он поможет ветеранам
Сериал "Гранты для ветеранов" на ноутбуке. Фото иллюстративное: Хмельницкая ОВА
Дмитрий Галушка - Редактор

На "Дія.Освіта" появился образовательный сериал "Гранты для ветеранов". В нем подробно описан процесс получения грантов, что поможет ветеранам более эффективно формировать свой бизнес.

Об этом рассказывает Детектор.Медиа.

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В сериале подробные объяснения подробно касаются процесса получения грантов — от формирования идеи и составления бизнес-плана до выбора грантовой программы и правил подачи заявки на грант.

Зрители смогут получить доступ к необходимым шаблонам и инструкциям для самостоятельной работы после просмотра серий. Также они смогут пройти тест по проверке знаний.

Просматривая 11 эпизодов сериала, ветераны и ветеранки смогут:

  • ознакомиться с особенностями государственных грантовых программ "Собственное дело" и "Гранты для ветеранов и членов их семей";
  • узнать требования к участникам грантовых программ, какую сумму можно получить, сколько людей необходимо трудоустроить и нужно ли возвращать средства государству;
  • получить информацию о реестрах для проверки деловой репутации;
  • учиться формировать бизнес-идею и писать бизнес-план;
  • развить навыки планирования бюджета;
  • качественно подготовиться к собеседованию в центре занятости.

Образовательный сериал "Гранты для ветеранов" доступен по ссылке.

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17:59 На "Дія.Освіта" стартовал образовательный сериал "Гранты для ветеранов" — что он предлагает

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