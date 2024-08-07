Сериал "Гранты для ветеранов" - чем он поможет ветеранам

На "Дія.Освіта" стартовал образовательный сериал "Гранты для ветеранов" — что он предлагает
На "Дія.Освіта" появился образовательный сериал "Гранты для ветеранов". В нем подробно описан процесс получения грантов, что поможет ветеранам более эффективно формировать свой бизнес.
Об этом рассказывает Детектор.Медиа.
Образовательный сериал для ветеранов
В сериале подробные объяснения подробно касаются процесса получения грантов — от формирования идеи и составления бизнес-плана до выбора грантовой программы и правил подачи заявки на грант.
Зрители смогут получить доступ к необходимым шаблонам и инструкциям для самостоятельной работы после просмотра серий. Также они смогут пройти тест по проверке знаний.
Просматривая 11 эпизодов сериала, ветераны и ветеранки смогут:
- ознакомиться с особенностями государственных грантовых программ "Собственное дело" и "Гранты для ветеранов и членов их семей";
- узнать требования к участникам грантовых программ, какую сумму можно получить, сколько людей необходимо трудоустроить и нужно ли возвращать средства государству;
- получить информацию о реестрах для проверки деловой репутации;
- учиться формировать бизнес-идею и писать бизнес-план;
- развить навыки планирования бюджета;
- качественно подготовиться к собеседованию в центре занятости.
Образовательный сериал "Гранты для ветеранов" доступен по ссылке.
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