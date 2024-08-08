Бесплатное лечение зубов для ветеранов — как получить услугу

Военный на консультации у врача. Фото: Freepik

В Украине расширили количество медицинских услуг, которые бесплатно могут получить действующие военнослужащие и ветераны. Была запущена программа, которая покрывает расходы по лечению зубов.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил первый замминистра здравоохранения Сергей Дубров.

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Какие стоматологические услуги покрывает программа

По словам Дуброва, с апреля 2024 года защитники бесплатно могут получить услуги по зубопротезированию, на это в бюджете было предусмотрено 750 миллионов гривен.

Он отметил, что эта услуга пользуется большим спросом.

"Война, стресс, качество воды и другие причины приводят к тому, что у наших защитников и защитниц портятся зубы. Не всегда им нужно само протезирование, а нужны стоматологические услуги в целом", — сказал чиновник.

Замминистра добавил, что с 13 июня также была введена новая услуга, которая покрывает расходы по лечению зубов.

"Предельная стоимость услуг на одного пациента составляет 24 952 тысячи гривен. Что касается протезирования, то государство покрывает почти 15 тысяч гривен. То есть в целом пациент может получить бесплатных стоматологических услуг на сумму почти в 40 тысяч гривен", — подчеркнул Дубров.

Как получить эти услуги

Замминистра пояснил, что действующие военные должны получить направление командира своей воинской части. Если это ветераны, то можно приходить в медицинские учреждения лично.

"На сегодняшний день законтрактовано 121 заведение здравоохранения — и государственные, и частные. Список доступен, в частности, на сайте НСЗУ", — сказал Дубров.

Он добавил, что для получения услуг требуются документы, подтверждающие статус военнослужащего или ветерана.