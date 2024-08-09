Виплати військовим — як отримати допомогу для вирішення важких соціально-побутових питань

Військовий підписує документ для отримання допомоги. Фото: armyinform

Військові мають право на грошову допомогу для вирішення важких соціально-побутових питань. Отримати цю виплату військовослужбовці можуть під час воєнного стану та за наявності певних підстав.

Детальніше про це розповіли в Міністерстві оборони.

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Допомога військовим для вирішення соціально-побутових питань

Держава гарантує різні види виплат та грошової допомоги для військових та ветеранів. Одна з цих виплат — це допомога для вирішення соціально-побутових питань, тобто важких життєвих ситуацій та обставин.

Підстави отримання військовими виплати для вирішення соціально-побутових питань

Згідно з рішенням Міністра оборони України № 183/уд від 16.01.2024 матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується військовослужбовцям в розмірі місячного грошового забезпечення, виключно за наявності таких підстав:

смерть військовослужбовця, його дружини(чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця;

поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовця, пов’язаного із захистом Батьківщини, отриманого при виконанні завдань під час воєнного стану;

у разі наявності у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення(контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини;

порушення стану здоров’я військовослужбовця, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова військово-лікарської комісії), а саме: онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хімієтерапія), захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В, С;

безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, які пов’язані із захистом Батьківщини (понад 30днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів;

сім'ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно) чи заручниками, а також інтернованим в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми.

Сума виплати військовим для вирішення соціально-побутових питань

Усі військові, крім строковиків, мають право один раз на рік отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їхнього місячного грошового забезпечення. Допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення військового.

До місячного грошового забезпечення, сума якого визначає розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, належать: