Выплаты военным - как получить помощь для решения трудных социально-бытовых вопросов

Денежная помощь военным для решения социально-бытовых вопросов — какие основания для ее получения
Военные имеют право на денежную помощь для решения трудных социально-бытовых вопросов. Получить эту выплату военнослужащие могут во время военного положения и при наличии определенных оснований.
Детальнее об этом рассказали в Министерстве обороны.
Помощь военным для решения социально-бытовых вопросов
Государство гарантирует различные виды выплат и пособий для военных и ветеранов. Одна из этих выплат — это помощь для решения социально-бытовых вопросов, то есть трудных жизненных ситуаций и обстоятельств.
Основания получения военными выплаты для решения социально-бытовых вопросов
Согласно решению Министра обороны Украины № 183/уд от 16.01.2024 материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов выплачивается военнослужащим в размере месячного денежного довольствия, исключительно при наличии следующих оснований:
- смерть военнослужащего, его жены (супруга), детей и родителей военнослужащего;
- ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины, полученного при выполнении задач во время военного положения;
- в случае наличия у военнослужащего инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;
- нарушение состояния здоровья военнослужащего, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии), а именно: онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия) , заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В, С;
- непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью, связанными с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;
- семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно) или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или признанных безвестно отсутствующими.
Сумма выплаты военным для решения социально-бытовых вопросов
Все военные, кроме срочников, имеют право один раз в год получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере, не превышающем их месячное денежное обеспечение. Пособие выплачивается в размере месячного денежного довольствия военного.
К месячному денежному довольствию, сумма которого определяет размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, относятся:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавка за выслугу лет;
- ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.
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