Выплаты военным - как получить помощь для решения трудных социально-бытовых вопросов

Военный подписывает документ для получения помощи. Фото: armyinform

Военные имеют право на денежную помощь для решения трудных социально-бытовых вопросов. Получить эту выплату военнослужащие могут во время военного положения и при наличии определенных оснований.

Детальнее об этом рассказали в Министерстве обороны.

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Помощь военным для решения социально-бытовых вопросов

Государство гарантирует различные виды выплат и пособий для военных и ветеранов. Одна из этих выплат — это помощь для решения социально-бытовых вопросов, то есть трудных жизненных ситуаций и обстоятельств.

Основания получения военными выплаты для решения социально-бытовых вопросов

Согласно решению Министра обороны Украины № 183/уд от 16.01.2024 материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов выплачивается военнослужащим в размере месячного денежного довольствия, исключительно при наличии следующих оснований:

смерть военнослужащего, его жены (супруга), детей и родителей военнослужащего;

ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины, полученного при выполнении задач во время военного положения;

в случае наличия у военнослужащего инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;

нарушение состояния здоровья военнослужащего, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии), а именно: онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия) , заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В, С;

непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью, связанными с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;

семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно) или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или признанных безвестно отсутствующими.

Сумма выплаты военным для решения социально-бытовых вопросов

Все военные, кроме срочников, имеют право один раз в год получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере, не превышающем их месячное денежное обеспечение. Пособие выплачивается в размере месячного денежного довольствия военного.

К месячному денежному довольствию, сумма которого определяет размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, относятся: