Головна Військова економіка Зеленський анонсував підвищення зарплат військовим

Зеленський анонсував підвищення зарплат військовим

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 19:30
Оновлено: 20:33
Зеленський анонсував підвищення зарплат для військових та нові контракти
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Український лідер Володимир Зеленський заявив про позитивні сигнали щодо підвищення заробітної плати для військовослужбовців.

Про це глава держави розповів у коментарі журналістам у понеділок, 3 листопада.

Читайте також:

Підвищення зарплат військовим

Зеленський зазначив, що Міністерство оборони розробляє нові контракти для військових. Вони будуть розраховані на:

  • один рік;
  • два роки;
  • три роки;
  • пʼять років.

За словами глави держави, Україна працює над тим, аби зберегти людей в армії після оголошення перемирʼя або завершення війни.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, хто здійснює виплати заробітних плат прикомандированим військовим

Також у листопаді українські воїни можуть отримати додаткові винагороди у випадку знищення російської техніки.

Володимир Зеленський Міноборони Україна військові зарплатня
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
