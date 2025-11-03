Зеленський анонсував підвищення зарплат для військових та нові контракти

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Український лідер Володимир Зеленський заявив про позитивні сигнали щодо підвищення заробітної плати для військовослужбовців.

Про це глава держави розповів у коментарі журналістам у понеділок, 3 листопада.

Реклама

Читайте також:

Підвищення зарплат військовим

Зеленський зазначив, що Міністерство оборони розробляє нові контракти для військових. Вони будуть розраховані на:

один рік;

два роки;

три роки;

пʼять років.

За словами глави держави, Україна працює над тим, аби зберегти людей в армії після оголошення перемирʼя або завершення війни.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, хто здійснює виплати заробітних плат прикомандированим військовим.

Також у листопаді українські воїни можуть отримати додаткові винагороди у випадку знищення російської техніки.