Зеленський анонсував підвищення зарплат для військових та нові контракти

Зеленський анонсував підвищення зарплат військовим
Український лідер Володимир Зеленський заявив про позитивні сигнали щодо підвищення заробітної плати для військовослужбовців.
Про це глава держави розповів у коментарі журналістам у понеділок, 3 листопада.
Підвищення зарплат військовим
Зеленський зазначив, що Міністерство оборони розробляє нові контракти для військових. Вони будуть розраховані на:
- один рік;
- два роки;
- три роки;
- пʼять років.
За словами глави держави, Україна працює над тим, аби зберегти людей в армії після оголошення перемирʼя або завершення війни.
Нагадаємо, у Міноборони розповіли, хто здійснює виплати заробітних плат прикомандированим військовим.
Також у листопаді українські воїни можуть отримати додаткові винагороди у випадку знищення російської техніки.
