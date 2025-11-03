Видео
Главная Военная экономика Зеленский анонсировал повышение зарплат военным

Зеленский анонсировал повышение зарплат военным

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 19:30
обновлено: 20:33
Зеленский анонсировал повышение зарплат для военных и новые контракты
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о позитивных сигналах относительно повышения заработной платы для военнослужащих.

Об этом глава государства рассказал в комментарии журналистам в понедельник, 3 ноября.

Читайте также:

Повышение зарплат военным

Зеленский отметил, что Министерство обороны разрабатывает новые контракты для военных. Они будут рассчитаны на:

  • один год;
  • два года;
  • три года;
  • пять лет.

По словам главы государства, Украина работает над тем, чтобы сохранить людей в армии после объявления перемирия или завершения войны.

Напомним, в Минобороны рассказали, кто осуществляет выплаты заработных плат прикомандированным военным.

Также в ноябре украинские воины могут получить дополнительные вознаграждения в случае уничтожения российской техники.

Владимир Зеленский Минобороны Украина военные зарплата
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
