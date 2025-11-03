Зеленский анонсировал повышение зарплат для военных и новые контракты

Зеленский анонсировал повышение зарплат военным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о позитивных сигналах относительно повышения заработной платы для военнослужащих.
Об этом глава государства рассказал в комментарии журналистам в понедельник, 3 ноября.
Повышение зарплат военным
Зеленский отметил, что Министерство обороны разрабатывает новые контракты для военных. Они будут рассчитаны на:
- один год;
- два года;
- три года;
- пять лет.
По словам главы государства, Украина работает над тем, чтобы сохранить людей в армии после объявления перемирия или завершения войны.
Напомним, в Минобороны рассказали, кто осуществляет выплаты заработных плат прикомандированным военным.
Также в ноябре украинские воины могут получить дополнительные вознаграждения в случае уничтожения российской техники.
Читайте Новини.LIVE!