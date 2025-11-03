Зеленский анонсировал повышение зарплат для военных и новые контракты

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о позитивных сигналах относительно повышения заработной платы для военнослужащих.

Об этом глава государства рассказал в комментарии журналистам в понедельник, 3 ноября.

Повышение зарплат военным

Зеленский отметил, что Министерство обороны разрабатывает новые контракты для военных. Они будут рассчитаны на:

один год;

два года;

три года;

пять лет.

По словам главы государства, Украина работает над тем, чтобы сохранить людей в армии после объявления перемирия или завершения войны.

