Главная Военная экономика Выплаты прикомандированным военным — кто их осуществляет

Выплаты прикомандированным военным — кто их осуществляет

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 05:58
обновлено: 20:09
Зарплаты в ВСУ - выплаты для прикомандированных военнослужащих
Украинские военнослужащие. Фото: Facebook-страница Генштаба ВСУ

Если военнослужащий прикомандирован в другую воинскую часть, зарплату ему все равно должны выплачивать по месту штатной службы. Отдельная ситуация — это прикомандирование военного в отдельное распоряжение.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Прикомандированные военные — кто платит им зарплаты

В Министерстве обороны разъяснили особенности выплат прикомандированным военнослужащим.

"Денежное обеспечение военнослужащим, которые командированы в другие воинские части или учреждения, выплачивается по месту штатной службы", — говорится в материале Минобороны.

При этом такие военнослужащие могут быть командированы как на определенный срок (до определенной даты), так и в отдельное распоряжение.

Зачисление в распоряжение — в чем проблема

В МО объяснили, что делать в ситуации с распоряжением прикомандированного военнослужащего.

"Если военнослужащий командирован и зачислен в распоряжение, то денежное обеспечение выплачивается 2 месяца, а затем прекращается", — так гласит предписание Министерства обороны.

В таком случае военного нужно отозвать, принимать кадровое решение и искать ему место службы или должность.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
